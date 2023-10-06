نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر.. الملك سلمان وولي العهد يوجهان رسالة مهمة للرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رسالة تهنئة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 50 للانتصار في حرب أكتوبر.

وأعرب العاهل السعودي، ولي عهده عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار" بذكرى يوم العبور.

وتحتفل مصر بالانتصار في حرب أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان كما تعرف في مصر أو حرب تشرين التحريرية كما تعرف في سوريا أو حرب يوم الغفران في إسرائيل في يوم السادس من أكتوبر من كل عام، وهي الحرب التي شنتها كل من مصر وسوريا في وقت واحد على إسرائيل عام 1973