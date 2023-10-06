نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع الروسي يندد بالهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في حمص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في حمص بسوريا أثناء حفل تخرج، يوم أمس الخميس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب عن تعازيه لنظيره السوري بشار الأسد في ضحايا الهجوم الإرهابي.

وكانت السلطات السورية قد أعلنت في وقت سابق أن الهجوم الذي شنته التنظيمات الإرهابية المسلحة، باستخدام مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، على الكلية الحربية بحمص أثناء حفل تخرج، أدى إلى سقوط 80 قتيلا و240 مصابا، بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية.