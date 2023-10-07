نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية: نتابع الأوضاع غير المسبوقة في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين ‏عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في ‏عدد من الجبهات هناك.

ووجهت الخارجية السعودية، في بيان رسمي لها، "الدعوة إلى الوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس".

وأشارت الوزارة، إلى تذكير المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.

كما "جددت دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين".

يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان شدد، الشهر الماضي، على أهمية القضية الفلسطينية في المفاوضات الخاصة بالتطبيع مع إسرائيل، وتابع: "نأمل أن يقود ذلك لتسهيل حياة الفلسطينيين وأن تجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط".

