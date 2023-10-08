نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " الملك سلمان للإغاثة" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في محافظتي حجة وصعدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة.

وجرى خلال الفترة من 6 - 12 سبتمبر 2023م، في محافظة حجة ضخ 613.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 7.160.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 40 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.

وفي محافظة صعدة جرى ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد