وزير التعليم يُدشن الموسم الـ14 لاتحاد الجامعات.. ويكرم المنجزين رياضيًا

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أحمد جودة - القاهرة - دشن وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الأستاذ يوسف البنيان, الموسم الرياضي الـ14 للاتحاد ومنصاته الرقمية, وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مقر الوزارة بالرياض.

وأوضح رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني, أن الاتحاد بدأ منذ أربع سنوات برغبة صادقة لمواكبة رؤية المملكة 2030 لصناعة تحول وطني في الرياضة الجامعية يجعل هذه البيئة تسهم بدرجة فعالة في تحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بالرياضة والشباب.

ونوه بما تحقق اليوم من منجزات هي نتاج جهود بذلت من الجميع، مثمنًا في هذا الصدد لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد ولأعضاء المجلس جهودهم التي أسهمت في الوصول لهذه النتائج وللجامعات والكليات الحكومية والأهلية وقادة النشاط الرياضي فيها وعلى رأسهم عمداء شؤون الطلاب الذين صنعوا الفارق بتفاعلهم الكبير مع أنشطة وبرامج الاتحاد.

وهنأ رئيس اتحاد الجامعات الطلاب والطالبات المكرمين, مثمنًا لهم تمثيل الوطن بالشكل المشرف وحققوا إنجازات عالمية.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا عن منجزات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه الماضي ( الـ13 ), ثم كرم معالي وزير التعليم اللاعبين الذين حققوا منجزات وطنية في بطولة العالم للرياضات القتالية، وهم:

١- طارق حامدي - جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ( الميدالية الذهبية).

٢- سند سفياني - جامعة الملك سعود ( الميدالية الفضية ).

٣ - يوسف نابتة - جامعة الملك عبدالعزيز ( الميدالية البرونزية ).

كما كرم معاليه الجامعات الفائزة بالمراكز العشر الأولى للطلاب والطالبات في الموسم ١٣ وهم :

(شطر الطالبات) :

المركز الأول: جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

المركز الثاني : جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

المركز الثالث : جامعة الملك سعود.

المركز الرابع : جامعة الملك عبدالعزيز .

المركز الخامس : جامعة طيبة.

المركز السادس : جامعة عفت.

المركز السابع : جامعة الباحة.

المركز الثامن : كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع.

المركز التاسع : جامعة دار الحكمة.

المركز العاشر : جامعة حائل.

(شطر الطلاب):

المركز الأول: جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

المركز الثاني : جامعة الملك سعود.

المركز الثالث : جامعة الملك عبدالعزيز .

المركز الثالث مكرر: جامعة القصيم.

المركز الخامس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

المركز السادس جامعة الباحة.

المركز السابع جامعة جازان.

المركز الثامن جامعة طيبة.

المركز التاسع جامعة حائل.

المركز العاشر الجامعة الإسلامية.

وعقب التكريم, دشن وزير التعليم الموسم الرياضي الـ١٤ لمسابقات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، الذي ينطلق في الـ١٨ من أكتوبر المقبل ببطولة التايكوندو