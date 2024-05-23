انت الأن تتابع خبر الملك سلمان يسعد قلوب المواطنين والمغتربين بقرار تاريخي جعلهم في حالة سعادة عارمة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتخذ السلطات السعودية إجراءات لتقليص رسوم المرافقين إلى النصف، ضمن المرحلة الأولية من خطة أوسع لمراجعة هذه الرسوم، وفقًا لمصادر مطلعة.

ومن المتوقع

أن يُعلن عن هذا القرار رسميًا في وقت قريب، حيث يأتي ذلك في إطار سعي المملكة لدعم التوسع الاقتصادي الذي تشهده حاليًا.

بالإضافة إلى ذلك