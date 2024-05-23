انت الأن تتابع خبر الملك سلمان يسعد قلوب المواطنين والمغتربين بقرار تاريخي جعلهم في حالة سعادة عارمة ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تتخذ السلطات السعودية إجراءات لتقليص رسوم المرافقين إلى النصف، ضمن المرحلة الأولية من خطة أوسع لمراجعة هذه الرسوم، وفقًا لمصادر مطلعة.
ومن المتوقع
- أن يُعلن عن هذا القرار رسميًا في وقت قريب، حيث يأتي ذلك في إطار سعي المملكة لدعم التوسع الاقتصادي الذي تشهده حاليًا.
بالإضافة إلى ذلك
- أوضحت المصادر أن التخفيض سيشمل جميع الفئات التي تتكبد رسوم المرافقين بما في ذلك الزوجات والأبناء وغيرهم من المرافقين. كما أنه من المرجح أن تتمتع بعض الفئات، مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بإعفاءات كاملة من هذه الرسوم. وقد أشار وزير المالية السعودي إلى أن الحكومة تقوم بدراسة تقييم المقابل المالي لرسوم المرافقين، مما يعكس الالتزام بتحسين البيئة العملية والإقامة للمقيمين وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.
- تُعد هذه الإجراءات جزءًا من مبادرات أشمل تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في السعودية، مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة للمستقبل.