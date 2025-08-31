نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأرصاد": دخول فصل الخريف أرصاديًا غدًا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن المركز الوطني للأرصاد دخول فصل الخريف أرصاديًا غدًا؛ إذ تتميز فيه أجواء الطقس بالأمطار والتقلّبات السريعة، فيما تبقى درجات الحرارة متذبذبة حتى منتصف سبتمبر، نظرًا لاتساع مساحة المملكة وتنوع تضاريسها.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز حسين بن محمد القحطاني أن الخريف عادة يبدأ في هذه الفترة الأرصادية وانتهاء فصل الصيف، وبداية موسم الأمطار على مختلف محافظات ومناطق المملكة، كما أن هذا الفصل مناسب لزراعة بعض المحاصيل، فيها تشهد معه بعض المناطق مرور أنواع من الطيور المهاجرة، خاصة في السواحل والمناطق الرطبة.

وأكد أن المركز الوطني للأرصاد يواصل متابعة الحالات الجوية والتقلبات المناخية لحظة بلحظة، ويعمل على إيصال المعلومات الموثوقة بدقة عبر منصاته الرسمية، مشيرًا إلى أن المركز سيصدر تقريرًا تفصيليًا قريبًا عن أبرز ملامح فصل الخريف.

يُذكر أن فصل الخريف يحمل سمات تميزه عن فصول العام، كاعتدال الطقس تدريجيًا والتغيرات الخفيفة في الغطاء النباتي، فيما تعتمد التوقعات على مخرجات النماذج العددية التي تحاكي ديناميكية الغلاف الجوي وتأثيره في مناخ المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر