أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء هام يشمل 611 مركبة من نوع إنفينيتي QX55 وQX50، إضافة إلى نيسان Altima موديلات 2018 - 2022، وذلك بسبب خلل محتمل في محامل المحرك قد يؤدي إلى تلف المحرك وفقدان قوة الدفع أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حوادث مرورية خطيرة

صفعة قوية لعشاق نيسان وإنفينيتي .. استدعاء عاجل بسبب أعطال تهدد الأرواح

طبيعة الخلل ومخاطره

أوضح خبراء فنيون أن الخلل يكمن في محامل المحرك، وهي الأجزاء المسؤولة عن حركة الأجزاء الداخلية للمحرك بسلاسة وتقليل الاحتكاك وعند تلف هذه المحامل، قد يحدث:

انخفاض في قوة دفع المحرك، ما يؤدي إلى ضعف تسارع المركبة وعدم استجابتها أثناء القيادة.

تلف داخلي للمحرك نتيجة الاحتكاك الزائد، ما قد يتسبب في توقف المحرك فجأة أثناء السير.

زيادة احتمالية وقوع حوادث، خصوصًا في الطرق السريعة أو أثناء مناورات التجاوز، نظرًا لفقدان السيطرة على المركبة بشكل مفاجئ.

المركبات المستدعاة والتواريخ

يشمل الاستدعاء عدد 611 مركبة، موزعة على النحو التالي:

إنفينيتي QX55 وQX50، موديلات متعددة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تحديد المركبات المستهدفة وفق أرقام الشاصي (VIN) المعتمدة في قاعدة بيانات الشركة.

نيسان Altima، موديلات 2018 - 2022، والتي أظهرت احتمالية وجود المشكلة نفسها في محامل المحرك ضمن مجموعة مختارة من السيارات.

إجراءات الفحص والصيانة

أوضحت الوزارة أن الصيانة والإصلاحات المطلوبة مجانية بالكامل، وتشمل:

فحص شامل للمحرك للتأكد من حالة محامل المحرك.

استبدال المحامل التالفة أو إصلاح أي أجزاء متضررة ضمن المحرك.

اختبار المركبة بعد الإصلاح لضمان استعادة قوة الدفع وسلاسة الحركة بشكل كامل.

أهمية الاستدعاء وأثره على السلامة المرورية

يعتبر هذا الاستدعاء جزءًا من السياسات الوقائية للسلامة المرورية التي تتبعها المملكة، حيث تساهم هذه الإجراءات في: