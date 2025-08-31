الرياض - كتبت رنا صلاح - شارك أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بهدف تعزيز ثقافة التبرع الطوعي وترسيخ قيم العطاء الإنساني.

أمير جازان يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم ويحث المواطنين على المبادرة

وأكد أمير جازان أن هذه المبادرة تجسد حرص القيادة الرشيدة على صحة المواطنين والمقيمين، وتسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به الحملة في دعم القطاع الصحي وسد احتياجات بنوك الدم في المملكة.

ودعا الأمير محمد بن عبدالعزيز المواطنين والمقيمين في المنطقة إلى التفاعل مع الحملة والمشاركة الفاعلة فيها، لما لها من أثر مباشر في إنقاذ الأرواح وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية.

وتأتي الحملة ضمن المبادرات الوطنية التي تعكس اهتمام القيادة بتعزيز الممارسات الصحية المستدامة، ونشر ثقافة العمل التطوعي في مختلف مناطق المملكة.