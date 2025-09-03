الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية، وذلك في إطار حرصها على حماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين وجاء آخر هذه الإجراءات من خلال فرض غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال على أي عامل في المطاعم أو المقاهي أو المخابز أو محال إعداد الأطعمة إذا لم يلتزم بارتداء الكمامة أثناء ممارسة عمله في تجهيز وتحضير المواد الغذائية لشهغد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نظام جديد صارم .. غرامة تصل إلى 1000 ريال للعاملين في القطاع الغذائي غير الملتزمين بتلك الافعال

ارتداء الكمامة لم يعد مجرد إجراء وقائي فرضته ظروف الجائحة فحسب، بل أصبح شرطاً أساسياً لاستمرار عمل المنشآت الغذائية وجود الكمامة يقلل بشكل كبير من احتمالية انتقال الملوثات أو الجراثيم أو حتى الرذاذ الصادر من العامل إلى الطعام، مما يضمن منتجاً صحياً وآمناً يصل إلى المستهلك.

وقد أوضحت الوزارة أن الكمامة لا تُعتبر مجرد مظهر شكلي بل هي وسيلة حماية مزدوجة، تحمي العامل نفسه من أي عدوى قد تنتقل عبر الاحتكاك المباشر، وتحمي المستهلك من أي احتمالية تلوث غير مقصود.

الغرامة رادع للمتهاونين

الغرامة التي تصل إلى 1000 ريال ليست مجرد رقم عابر، بل هي رسالة واضحة لكل العاملين وأصحاب المنشآت: سلامة الغذاء أولوية قصوى فالقطاع الغذائي يتعامل مع آلاف المستهلكين يومياً، وأي خطأ أو إهمال بسيط في قواعد الصحة يمكن أن يؤدي إلى انتشار أمراض أو تسممات غذائية تهدد حياة الناس لذلك جاء التشديد من قبل البلديات كإجراء رادع لكل من يحاول الاستهانة بهذه القواعد.

مسؤولية مشتركة بين العامل وصاحب المنشأة

الالتزام لا يقتصر على العامل وحده بل يمتد إلى صاحب المنشأة الذي يتحمل مسؤولية تدريب عماله وتوعيتهم بضرورة اتباع التعليمات الصحية كما أن على أصحاب المطاعم والمخابز والمقاهي متابعة موظفيهم بشكل يومي، والتأكد من أن الجميع يرتدي الكمامة والقفازات ويطبق معايير النظافة الشخصية. وفي حال ضبط مخالفة فإن المسؤولية قد تقع على الطرفين: العامل الذي لم يلتزم، وصاحب العمل الذي لم يشرف أو يقم بدوره الرقابي.

دور الرقابة البلدية

البلديات لا تكتفي بإصدار اللوائح والأنظمة، بل تنفذ جولات تفتيشية ميدانية دورية على مختلف المنشآت الغذائية هذه الجولات تتم بشكل مفاجئ للتأكد من أن التعليمات يتم تطبيقها باستمرار، لا لمجرد إرضاء مفتش عند حضوره. وتشمل الجولات التحقق من: