أعلنت الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية عن مواعيد التسجيل لاختبار القدرات العامة الورقي للطلاب والطالبات، ضمن خطة سنوية دقيقة تهدف إلى تنظيم سير العملية التعليمية وضمان حصول جميع المتقدمين على الفرصة المناسبة للاستعداد والخضوع للاختبار ويعتبر اختبار القدرات العامة من أهم المقاييس التي تعتمد عليها الجامعات السعودية في قبول الطلاب، إذ يقيس قدرات الفرد في التفكير التحليلي والاستدلال المنطقي ومهارات اللغة العربية والرياضيات، والتي تعد من الأساسيات لنجاح الطالب في مختلف التخصصات الأكاديمية

الفرصة الذهبية تقترب .. بدء العد التنازلي لاختبار القدرات العامة الورقي ديسمبر 2025!

أعلنت الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية عن مواعيد التسجيل لاختبار القدرات العامة الورقي للطلاب والطالبات، وهو اختبار يعتبر من أهم المعايير الأكاديمية للقبول الجامعي، حيث يقيس القدرات التحليلية واللغوية والرياضية لدى الطالب.

أهمية اختبار القدرات العامة

اختبار القدرات العامة يساعد الجامعات على تقييم مستوى الطلاب قبل القبول في التخصصات المختلفة فهو يقيس:

القدرة على التحليل والاستدلال المنطقي

مهارات اللغة العربية

المهارات الحسابية الأساسية

مواعيد التسجيل الرسمية

حددت الجهات المختصة مواعيد التسجيل لكل من الطلاب والطالبات على النحو التالي:

الطلاب: بدء التسجيل يوم الاثنين 1 سبتمبر 2025م

الطالبات: بدء التسجيل يوم الاثنين 8 سبتمبر 2025م

موعد إجراء الاختبار

تم تحديد فترة إجراء اختبار القدرات العامة الورقي:

من 19 إلى 21 ديسمبر 2025م

فترة الاختبار تمنح الطلاب فرصة كافية للتحضير والمراجعة، ولضمان أداء متوازن ومتميز خلال أيام الامتحان.

خطوات التسجيل والإعداد للاختبار

التسجيل الإلكتروني

يتم التسجيل عبر المنصات الرسمية، حيث يُطلب من الطلاب والطالبات:

التأكد من البيانات الشخصية

اختيار مركز الاختبار الأقرب

متابعة تأكيد التسجيل واستلام بطاقة الدخول

التحضير النفسي والأكاديمي

مراجعة مواد اللغة العربية والرياضيات والمنطق

توزيع الوقت بين الدراسة والمراجعة

التعامل مع التوتر والضغط النفسي قبل الاختبار

الالتزام بالمواعيد