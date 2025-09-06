الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد المملكة العربية السعودية لمتابعة حدث فلكي استثنائي سيُتاح لمواطنيها والمقيمين على حد سواء مشاهدته بوضوح في سماء الأحد المقبل، حيث سيشهد القمر خسوفًا كليًا، وفق ما أعلنته الفلكية في جدة وهذا الحدث يأتي ضمن سلسلة من الظواهر الفلكية المثيرة التي يمكن رصدها بالعين المجردة، ويشكل فرصة مثالية لهواة الفلك والأسر للاستمتاع بمشاهدة الطبيعة السماوية عن قرب رطبفب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سكان السعودية يستعدون .. ظلام دامس يبتلع القمر بالكامل في هذا الموعد

الخسوف الكلي للقمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يقع القمر تمامًا في ظل الأرض، أي أن الشمس والأرض والقمر تكون على استقامة واحدة تقريبًا، بحيث تحجب الأرض أشعة الشمس عن القمر بالكامل ينتج عن ذلك تحول لون القمر إلى درجة من الأحمر الداكن أو البرتقالي، ويعرف شعبيًا باسم "قمر الدم" وهذا التحول في اللون لا يحدث إلا خلال الخسوف الكلي، ويضفي على السماء مشهداً بديعًا يخطف الأنظار.

توقيت الخسوف ومراحله

وفق الإحصاءات الفلكية، سيبدأ الخسوف الجزئي للقمر في سماء المملكة عند الساعة [ضع توقيت البداية المحلي]، على أن يتحول تدريجيًا إلى الخسوف الكلي عند الساعة [ضع توقيت الذروة المحلي]، ويستمر الحدث لعدة ساعات حتى يعود القمر تدريجيًا إلى حالته الطبيعية تُظهر الفلكية أن الرصد سيكون متاحًا في معظم مناطق المملكة، مع وضوح أفضل في المناطق المفتوحة وبعيدًا عن الأضواء الصناعية التي قد تعيق الرؤية.

أهمية الخسوف الكلي في الدراسات الفلكية

لا يقتصر أهمية الخسوف الكلي للقمر على المشاهدة الجمالية فحسب، بل يمتد ليشمل العلماء والفلكيين والباحثين الذين يستخدمون هذه الظواهر لدراسة حركة القمر وتحديد تأثير الجاذبية الأرضية عليه، إضافة إلى مراقبة الغلاف الجوي للأرض من خلال لون القمر خلال الخسوف الفلكيون يمكنهم قياس بعض الخصائص الفيزيائية للغلاف الجوي مثل الغبار والجسيمات العالقة، من خلال دراسة كيفية انكسار أشعة الشمس على حافة الأرض لتُسقط على القمر.

الخسوف وتأثيراته على البشر

على الرغم من كونه ظاهرة طبيعية بحتة، إلا أن الخسوف الكلي للقمر لطالما ارتبط في الثقافات المختلفة بالعديد من الاعتقادات والأساطير في السعودية، ومع التقدم العلمي والوعي الفلكي، يُنظر إلى الخسوف على أنه فرصة تعليمية رائعة لتعريف الطلاب والأسر بأبسط قواعد الفلك وعلاقته بالحياة اليومية، مثل التوقيت الدقيق للأيام والليالي ومراحل القمر المختلفة التي تؤثر على المد والجزر في البحار.

نصائح لرصد الخسوف

لمتابعة الخسوف الكلي للقمر بوضوح توصي الفلكية بعدة نقاط مهمة: