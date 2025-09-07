الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد أسعار الوقود في المملكة العربية السعودية من الموضوعات الحيوية التي تحظى بمتابعة دقيقة من جانب الأفراد والقطاعات الاقتصادية على حد سواء فالمملكة، باعتبارها واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط عالميًا، تلعب دورًا مؤثرًا في تحديد ملامح أسواق الطاقة محليًا وعالميًا ومع ذلك فإن سياسة تسعير الوقود داخل السعودية لا تتحدد فقط وفقًا لاعتبارات السوق العالمية، بل تخضع أيضًا لاستراتيجيات الطاقة الوطنية التي تستهدف تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن واستدامة الموارد دغوهخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أرامكو السعودية تعلن عن تعديلات في أسعار الوقود لشهر سبتمبر في المملكة

السعر الحالي لشهر سبتمبر 2025: 1.66 ريال سعودي للتر.

منذ بداية عام 2025 لم تجرِ أي تغييرات على سعر الديزل، ليستقر عند 1.66 ريال لكن الجدير بالذكر أن هذا السعر يمثل زيادة بنسبة 44% مقارنة ببداية العام، بعدما أقرت أرامكو السعودية تعديلاته السنوية ويُذكر أن هذه الزيادة ليست الأولى من نوعها؛ فقد شهد عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 53% ليصل السعر آنذاك إلى 1.15 ريال للتر، ضمن سياسة المراجعة السنوية التي بدأت عام 2022.

أهمية الديزل في الاقتصاد السعودي

الديزل يُعتبر حجر الزاوية في تشغيل وسائل النقل الثقيلة كالشاحنات والحافلات، فضلًا عن استخدامه في المعدات الصناعية والآلات الزراعية ويعود ذلك إلى كفاءته العالية في استهلاك الوقود مقارنة بالبنزين، وهو ما يجعله خيارًا رئيسيًا في الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب طاقة أكبر بتكلفة أقل. وبالتالي، فإن أي تغيير في سعره يترك انعكاسات مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج وسلاسل الإمداد.

أسعار البنزين في السعودية

سعر بنزين 91

السعر الحالي لشهر سبتمبر 2025: 2.18 ريال سعودي للتر.

يعد بنزين 91 الخيار الأكثر شيوعًا بين السائقين الذين يبحثون عن وقود اقتصادي يتناسب مع مركباتهم العادية لم يشهد هذا النوع من الوقود أي تغيير منذ بداية العام الحالي، مما يعزز استقرار التكاليف اليومية للمستخدمين الذين يعتمدون عليه بشكل أساسي.

سعر بنزين 95

السعر الحالي لشهر سبتمبر 2025: 2.33 ريال سعودي للتر.

يفضل هذا النوع من الوقود أصحاب السيارات الحديثة والفاخرة التي تتطلب مستوى أعلى من الأوكتان لتحقيق الأداء الأمثل مثل بنزين 91، ظل سعر بنزين 95 ثابتًا منذ بداية العام الجاري، وهو ما يمنح شريحة واسعة من المستهلكين وضوحًا في التخطيط لمصروفاتهم الشهرية.

الفرق بين بنزين 91 وبنزين 95

الفرق الجوهري بين النوعين يكمن في مستوى الأوكتان فبنزين 91 مناسب للسيارات العادية التي لا تحتاج لمحرك عالي الضغط، بينما يوصى باستخدام بنزين 95 في السيارات التي يتطلب محركها أداءً أعلى لتجنب مشكلات الاحتراق المبكر وتحقيق كفاءة أكبر.

سعر غاز البترول المسال

السعر الحالي لشهر سبتمبر 2025: 1.04 ريال سعودي للتر.

غاز البترول المسال يمثل خيارًا صديقًا للبيئة مقارنة بباقي أنواع الوقود، حيث ينتج عنه انبعاثات أقل ضررًا يُستخدم هذا النوع بشكل واسع في المركبات التي تعمل بالغاز، وكذلك في الطهي والتدفئة المنزلية ثبات سعره منذ بداية العام يعكس توجه الدولة لدعم البدائل التي تقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي وتساهم في الحد من التلوث البيئي.