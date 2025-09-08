نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية غويانا التعاونية بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية غويانا التعاونية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.