نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس التعاون الخليجي: اعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا بدولة فلسطين تمثل تطورًا تاريخيًا لتحقيق العدالة والشرعية الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، بإعلان كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل تطورًا تاريخيًا مهمًا نحو تحقيق العدالة والشرعية الدولية، وتجسيدًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأشاد بالمواقف الشجاعة لهذه الدول، التي تعكس التزامًا صادقًا بالقيم الإنسانية والعدالة الدولية، وتعيد الاعتبار لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز جهود المجتمع الدولي، لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، داعيًا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى أن تحذو حذو هذه الدول، وتعمل على تسريع الخطوات العملية لدعم حل الدولتين، بوصفه الخيار الوحيد الكفيل بإنهاء الصراع وإرساء الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.