نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الشؤون الإسلامية تُطلق سلسلة ندوات "رسالة المسجد في تعزيز اللحمة الوطنية" تزامنًا مع اليوم الوطني الـ95 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بمعهد الأئمة والخطباء، مساء اليوم، سلسلة الندوات الوطنية لمنسوبي المساجد بعنوان "رسالة المسجد في تعزيز اللحمة الوطنية"، تزامنًا مع مناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وتقام في مختلف مناطق المملكة، مستهدفةً جميع منسوبي المساجد من خطباء وأئمة ومؤذنين ومراقبين ومراقبات.

وتُعقد الندوات حضوريًا وعن بُعد، بمشاركة نخبة من المشايخ والدعاة وأساتذة الجامعات، حيث تتناول محاورها دور المسجد في بناء اللحمة الوطنية، وتعزيز الانتماء والولاء، وترسيخ المسؤولية الشرعية والوطنية لمنسوبي المساجد في الخطاب التوعوي والإرشادي.

وتهدف هذه السلسلة إلى تعزيز القيم الوطنية وترسيخ وحدة الصف بين أبناء المجتمع، عبر بيان مكانة المسجد في جمع الكلمة ونشر منهج الوسطية والاعتدال، ودعم الجهود الوطنية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.