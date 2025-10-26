نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق الجامعة الإسلامية "مسبار" يحقق المركز الأول في "هاكاثون الصناعة 2025" ضمن مسار الأتمتة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة "مسبار" المركز الأول في مسار الأتمتة ضمن فعاليات "هاكاثون الصناعة 2025"، الذي ينظمه صندوق التنمية الصناعية السعودي في نسخته الرابعة، بمشاركة نخبة من المبدعين والمبتكرين من الجامعات والجهات الوطنية والشركات المتخصصة في المجال الصناعي.

ويهدف المشروع الفائز إلى تطوير نظام ذكاء اصطناعي متكامل لأتمتة فحص عيوب الألواح الشمسية خلال مراحل الإنتاج، وذلك عبر توظيف تقنيات التصوير متعدد الأطياف وتحليل بيانات خطوط الإنتاج بدقة فحص بلغت (96.4%)، مما يسهم في رفع كفاءة الفحص وسرعته بنسبة تتجاوز (67%)، وخفض التكاليف التشغيلية بأكثر من (800) ألف ريال سنويًا، إضافة إلى توفير أكثر من (400) يوم عمل سنويًا.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لتميز طلاب الجامعة في مجالات التقنية والهندسة والذكاء الاصطناعي، وترسيخًا لدور الجامعة الإسلامية في تمكين الكفاءات الوطنية ودعم الابتكار الصناعي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وضم فريق "مسبار" رئيس قسم الهندسة الكهربائية الدكتور عبدالمجيد العنزي، وطالب كلية علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات محمد كريم الزغبي، وطالبا كلية الهندسة الكهربائية عبدالله محمد مرسال، وجواد خان.

ويُعد "هاكاثون الصناعة 2025" إحدى مبادرات صندوق التنمية الصناعية السعودي لدعم الابتكار وتعزيز الكفاءات الوطنية في مجالات التصميم، والإنتاج، والاستدامة، والأتمتة، بمشاركة 60 فريقًا من مختلف مناطق المملكة، وبجوائز تتجاوز 1.7 مليون ريال