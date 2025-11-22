نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطة يقود بيراميدز لفوز مريح في بداية رحلة دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ فريق بيراميدز مشواره في دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 بفوز مريح على ضيفه النيجيري ريفرز يونايتد بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى لدور المجموعات.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسط سيطرة بيراميدز على مجريات اللعب، قبل أن يشتعل الشوط الثاني هجوميا. سجل أحمد عاطف قطة ثلاثية رائعة في الدقائق 52 و57 و72، ليقود فريقه إلى الانتصار بثقة.

بهذا الفوز، يبدأ بيراميدز رحلة الدفاع عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي بعد الفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في النهائي.

