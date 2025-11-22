نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تتهم إسرائيل بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار وتدعو إلى تدخل عاجل من الوسطاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهمت حركة حماس مساء السبت إسرائيل بارتكاب خروقات متصاعدة وممنهجة لوقف النار في قطاع غزة.

وحذرت حماس في بيان من أن استمرار هذه الانتهاكات يعرض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر، ويضع الوسطاء والإدارة الأمريكية أمام مسؤولياتهم في لجم الجانب الإسرائيلي.

وقالت الحركة في البيان المنشور على منصاتها الرسمية إن قوات "الاحتلال تواصل شن غارات وعمليات قتل تحت ذرائع مختلقة"، مؤكدة أن "هذه الاعتداءات أدت إلى ارتقاء مئات الشهداء خلال الأيام الماضية، في انتهاك مباشر لبنود الاتفاق".

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي أجرى تغييرات أحادية في خطوط انسحابه داخل القطاع، بما يخالف الخرائط والتفاهمات التي جرى تثبيتها خلال جولات الوساطة، معتبرة ذلك مسعى واضحا لفرض أمر واقع جديد على الأرض.

وجددت حماس رفضها "لكل محاولات حكومة مجرم الحرب نتنياهو الالتفاف على الاتفاق"، داعية الوسطاء الإقليميين والدوليين إلى التدخل الفوري والضغط على تل أبيب لوقف الخروقات، والحفاظ على مسار التهدئة ومنع انهيار وقف إطلاق النار.

من جانبها، أفادت دائرة الإعلام العسكري في الجيش الإسرائيلي بأن الجيش شن ضربات على منشآت عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة ردا على مزاعم انتهاك المسلحين لاتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في البيان الرسمي: "تسلل مسلح إرهابي عبر 'الخط الأصفر' على طريق مساعدات إنسانية، وأطلق النار على الجنود المتمركزين في الجزء الجنوبي من قطاع غزة. لم تسجل أي إصابات بين الجنود. وقام الجنود بالقضاء على الإرهابي".

وأشار الجيش إلى أنه ردا على هذه الحادثة، التي وصفها بأنها "انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار"، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي "تنفيذ ضربات على أهداف تابعة لحماس الإرهابية في قطاع غزة".