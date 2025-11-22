نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سداسية بايرن ميونيخ تقسو على فرايبورج في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فرض بايرن ميونيخ نفسه بقوة في قمة الجولة الحادية عشرة بعدما حقق انتصارًا كبيرًا على ضيفه فرايبورج بنتيجة 6-2، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب أليانز أرينا، ليقدم الفريق البافاري واحدة من أكثر مبارياته هجومية هذا الموسم.

بايرن ميونيخ يواصل تألقه بسداسية جديدة في شباك فرايبورج

ورغم البداية المفاجئة لفرايبورج بتسجيل هدفين متتاليين عبر يويتو سوزوكي في الدقيقة 12 ويوهان مانزامبي في الدقيقة 17، فإن بايرن سرعان ما انتفض وفرض سيطرته على الملعب. وبدأ الرد البافاري بهدف لينارت كارل في الدقيقة 22، قبل أن يعادل مايكل أوليز النتيجة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ثم يعود اللاعب نفسه ليضيف هدفه الثاني في الدقيقة 85.

وفي الشوط الثاني، واصل بايرن ضغطه الهجومي المكثف، فسجل دايوت أوباميكانو الهدف الثالث في الدقيقة 55، وأعقبه هاري كين بالهدف الرابع عند الدقيقة 60، قبل أن يختتم نيكولاس جاكسون مهرجان الأهداف بالدقيقة 78 ليُحكم الفريق سيطرته الكاملة على اللقاء.

وبهذا الفوز العريض، يثبت بايرن ميونيخ جاهزيته الكاملة لمواصلة المنافسة بقوة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة محافظًا على صدارة جدول الترتيب دون خسارة حتى الآن. في المقابل، توقّف رصيد فرايبورج عند 13 نقطة في المركز العاشر.

