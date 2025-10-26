نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البيئة" تُدشّن "أسبوع الرُّمان السعودي" لدعم وتعزيز القيمة الغذائية والتسويقية للفواكه المحلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

​​​دشّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، "أسبوع الرمان السعودي" في أسواق التجزئة المحلية، للتعريف بأنواع الرمان المحلي وفوائده الغذائية، إضافة إلى دعم المزارعين المحليين، ورفع كفاءة تسويق منتجاتهم، وتحقيق عوائد اقتصادية مجزية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة أن "أسبوع الرُّمان السعودي"، يهدف إلى التوعية بالمنتجات المحلية الموسمية للفواكه المتنوعة التي تتوافر في مواسمها على مدار العام، إضافةً إلى دعم المزارعين المحليين، وتسهيل وصول منتجاتهم إلى جميع أسواق المملكة، وذلك تماشيًا مع أهداف الوزارة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من الفواكه والمنتجات الزراعية المحلية.

وأشارت الوزارة إلى أن الرُّمان السعودي يُعد من المحاصيل الواعدة التي تُزرع في عدة مناطق بالمملكة، على مساحة إجمالية تقارب ألفي هكتار، ويبلغ إجمالي إنتاجه 37 ألف طن، فيما تتجاوز أعداد أشجار الرمان في المملكة 1.4 ملايين شجرة، مبينة أن موسم إنتاج الرمان يبدأ في شهر يونيو ويستمر حتى نهاية ديسمبر من كل عام، وتتركز زراعته في عددٍ من المناطق، منها الباحة، وعسير، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وغيرها من المناطق، التي تنتج أصنافًا متنوعة من الرُّمان، أشهرها، الرمان الحجازي، والطائفي، ورُمّان الوندرفول، ورُمّان وايفر سويت.

يُشار إلى أن حملة "أسبوع الرمان"، انطلقت بمشاركة عددٍ من أسواق التجزئة الكبرى، لعرض المنتجات بطرق مبتكرة للتعبئة وتغليف وعرض "الرُّمان" السعودي، للإسهام في تعزيز جودة وموثوقية المنتج المحلي الذي يجد رواجًا كبيرًا بين المستهلكين في مواسم إنتاجه