نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجواد "حفر الباطن" يحقق كأس محافظة شرورة في الحفل الخامس لسباقات الخيل بنجران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظّم ميدان سباقات الخيل بمنطقة نجران اليوم، حفل سباقه الخامس للموسم الحالي، على الدعم المقدم من محافظة شرورة، وذلك على ميدان السباقات بالمنطقة.

وتكوّن السباق من خمسة أشواط، ومسافتها (1600) متر، خُصص الشوط الأول للخيل مواليد 2023 "مفتوح"، وحقق المركز الأول الجواد "الصفح الجميل" للمالك إسطبل الحضن، والشوط الثاني للخيل العربية "مفتوح"، وحصل على المركز الأول الجواد "سطاي الصقرة" للمالك علي آل شرية، والشوط الثالث للأفراس "مفتوح"، وحققت الجواد "لمى العناية" للمالك محمد آل زبيد المركز الأول، وخُصص الشوط الرابع لخيل الإنتاج "الدرجة الثالثة"، وحصل على المركز الأول الجواد "أنا الأطرق" للمالك حسين آل زمانان، والشوط الخامس (الكأس) لخيل الإنتاج (+4) "مفتوح"، وحقق المركز الأول الجواد "حفر الباطن" للمالك إسطبل دلهام