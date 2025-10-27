نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامع سعد بن معاذ في حائل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء اليوم، جامع الصحابي الجليل سعد بن معاذ -رضي الله عنه- في مدينة حائل، وذلك في مستهل جولته التفقدية لقطاعات الوزارة بالمنطقة، للوقوف على احتياجاتها ومتابعة سير العمل في فروع الوزارة وبرامجها الدعوية.

ويقع الجامع، الذي يُعد تحفةً معماريةً بطرازٍ مميز، أنشئ على نفقة المواطن الدكتور محمد بن عبدالرحمن اليحيى، على مساحة إجمالية تبلغ ٤٤٠٠ مترٍ مربّعٍ، ويتسع لأكثر من ٢٠٠٠ مصلٍ و٧٠٠ مصلية، وبتكلفةٍ إجمالية بلغت ١٥ مليون ريال، ويضم مرافق متكاملة وسكنًا للإمام والمؤذن، ويتميز بأربع منائر ومواقف سيارات ومداخل مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأثنى معاليه خلال حفل الافتتاح المعد بهذه المناسبة على ما قدمه المتبرع في بناء هذا الصرح المبارك في مدينة حائل لخدمة أبناء المنطقة وابتغاء الأجر من الله تعالى، منوهًا بما يقدمه المواطنون من مبادراتٍ مباركةٍ في عمارة المساجد وحرصهم على نيل الأجر والمثوبة والمشاركة في خدمة بيوت الله، داعيًا الله أن يجعل هذا العمل الجليل في ميزان حسناته.

وأكد معاليه أن الوزارة تولي المساجد عنايةً خاصةً تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تؤكد دائمًا على توفير كل ما تحتاجه بيوت الله وخدمتها، مشيرًا إلى أن المملكة تشهد نهضةً كبيرة في بناء المساجد وصيانتها وتجهيزها بأحدث التقنيات والخدمات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في العناية بالجانب الديني والدعوي