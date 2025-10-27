نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. مدير الأمن العام يشهد حفل ختام أولمبياد الوفاء لشهداء الواجب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي اليوم، حفل ختام أولمبياد الوفاء لشهداء الواجب، الذي ينظّمه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي.

وشهد الأولمبياد مشاركة واسعة في عدد من المنافسات الفردية والجماعية، شملت مسابقات الدراجات الهوائية، والتنس، واختراق الضاحية، والألعاب الإلكترونية، وألعاب القوى، والكاراتيه، والسباحة.

ويهدف الأولمبياد إلى تعزيز قيم الوفاء والعطاء، وتكريم تضحيات شهداء الواجب، وتشجيع منسوبي القطاعات الأمنية على ممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية، وتنمية روح التنافس والعمل الجماعي