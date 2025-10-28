نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد في نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.

كما أعرب المجلس عن شكره لقادة ورؤساء حكومات الدول الشقيقة والصديقة على المشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، متطلعا إلى أن يسهم في تجسيد الرؤى بإستراتيجيات عملية تدفع العمل الدولي المشترك نحو كل مجهود يخدم التنمية والازدهار في العالم أجمع.

واطّلع المجلس إثر ذلك على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من دول العالم؛ لتوسيع أطر التعاون الثنائي المتبادل في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.



وأكد مجلس الوزراء أن اتفاق المملكة وباكستان على إطلاق «إطار تعاون اقتصادي» يأتي امتدادا لسعي البلدين إلى ترسيخ أواصر العلاقات الأخوية، وتأكيدا على رؤيتهما نحو بناء شراكة مستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية؛ بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، ويخدم مصالحهما المشتركة.

إدانة مصادقة الكنيست على فرض السيادة على الضفة



أوضح وزير الإعلام سلمان يوسف الدوسري، عقب الجلسة، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجددا إدانته بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة على الضفة الغربية والمستوطنات الاستعمارية غير القانونية، والتأكيد على دعم الحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.



وعبّر المجلس عن دعم المملكة العربية السعودية الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل النزاعات بالطرق السلمية وإرساء الأمن والسلم الدوليين، وعن ترحيبه في هذا السياق باتفاق وقف إطلاق النار بين مملكتي تايلند وكمبوديا؛ تمهيدا إلى سلام مستدام يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما.