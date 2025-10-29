نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة جديدة في السعودية تدعم المطلقات والأرامل بالاستحقاقات المالية والسكنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعرفي حقوقك.. السعودية تعلن عن دعم جديد للمطلقات والأرامل

مبادرة جديدة في السعودية تدعم المطلقات والأرامل بالاستحقاقات المالية والسكنية.. أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية مبادرة جديدة تستهدف تمكين المطلقات والأرامل من الحصول على دعم سكني ومالي، ضمن إطار برامج رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقلال المالي للمرأة السعودية.. مبادرة جديدة في السعودية تدعم المطلقات والأرامل بالاستحقاقات المالية والسكنية

المبادرة الجديدة تمثل ثورة حقيقية في قطاع الإسكان، حيث تتيح للمستحقات الحصول على أراضٍ مجانية وتمويل إضافي لتشييد المسكن، بجانب الدعم النقدي المخصص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط الاستحقاق للمطلقات والأرامل في الدعم السكني

أوضحت الوزارة أن الحصول على الدعم يتطلب استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، وتشمل:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ومقيمة داخل المملكة.

ومقيمة داخل المملكة. ألا يقل عمرها عن 25 عامًا وقت التقديم.

وقت التقديم. ألا تكون مالكة لأي مسكن خلال الخمس سنوات الماضية .

. ألا تكون استفادت سابقًا من برامج الدعم السكني.

كما أكدت الوزارة أن الأرامل يمكنهن التقديم باسمهن أو باسم الأبناء القصر، بينما المطلقات يُشترط مرور سنتين على الطلاق عند التقديم للحصول على الدعم.

شروط الالتزام بعد تخصيص الأرض المجانية

أشارت الوزارة إلى وجود 4 التزامات رئيسية بعد الحصول على الأرض المجانية، وهي:

البدء في البناء خلال سنة واحدة من تاريخ استلام الأرض.

من تاريخ استلام الأرض. عدم بيع الأرض أو التصرف بها قبل مرور المدة القانونية المحددة.

قبل مرور المدة القانونية المحددة. الالتزام بالتصميم المعتمد من الوزارة.

الاستفادة من التمويل الإضافي لبناء الوحدة السكنية خلال الإطار الزمني المحدد.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بهذه الشروط يضمن استمرارية الدعم وعدم سحب الاستحقاق من المستفيدة.

خطوات التقديم على الدعم السكني للمطلقات والأرامل

يمكن للمستحقات التسجيل عبر منصة سكني الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان عبر الرابط الرسمي، باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع سكني .

. اختيار "التسجيل كمستفيدة جديدة".

إدخال البيانات الشخصية بدقة.

رفع المستندات المطلوبة مثل صك الطلاق أو شهادة الوفاة للأرامل.

أو للأرامل. انتظار مراجعة الطلب من الجهة المختصة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل.

فرص تمويل إضافي وتسهيلات جديدة

في إطار المبادرة الجديدة، تم التنسيق مع البنوك المحلية وصندوق التنمية العقارية لتقديم برامج تمويل ميسّرة للمطلقات والأرامل، بفوائد رمزية ودعم إضافي من الدولة يغطي جزءًا من قيمة القرض العقاري.

كما سيتم تخصيص مراكز خدمة نسائية في مختلف المناطق لتسهيل إجراءات التسجيل والمتابعة وتقديم الاستشارات القانونية والمالية.

تؤكد الحكومة السعودية من خلال هذه المبادرة حرصها على دعم المرأة وتمكينها من امتلاك سكنها الخاص والاستقرار المالي والاجتماعي، بما يعزز من دور المرأة في التنمية الوطنية، ويحقق أهداف رؤية 2030 في تحقيق العدالة والمساواة في الفرص.