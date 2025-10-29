نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة للمطلقات والأرامل في السعودية.. دعم مالي وسكن مجاني بشروط ميسّرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المملكة تطلق مبادرة تمكين للمطلقات والأرامل: سكن مجاني وتمويل إضافي

بشرى سارة للمطلقات والأرامل في السعودية.. دعم مالي وسكن مجاني بشروط ميسّرة.. أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة حكومية جديدة تستهدف فئة المطلقات والأرامل ضمن برامج الإسكان الاجتماعي والتمكين المالي، بهدف توفير سكن مجاني أو تمويل ميسر لهذه الفئة التي تُعد من أولويات الدعم في إطار رؤية المملكة 2030.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن المبادرة تأتي في سياق رفع معدّل التملك والدعم الإجتماعي للنساء السعوديات المطلقات والأرامل، وإعطائهن فرصة حقيقية لاستقلال سكني ومالي.

ما هي الشروط والمتطلبات الأساسية؟

تم تحديد مجموعة من الشروط الميسّرة التي يجب أن تتوفر في المتقدمة حتى تكون مؤهّلة للحصول على هذا الدعم، وتشمل:

أن تكون سعودية الجنسية ومقيمة داخل المملكة.

فئة المطلّقات: مرور فترة على الطلاق حسب الضوابط التي أعلنتها الوزارة.

فئة الأرامل: لا تحتاج لفترة انتظار كما في بعض الحالات.

ألا تكون مالكة مسكنًا مناسبًا، أو أن تكون ضمن فئة لا دخل لها أو دخل محدد حسب الضوابط.

التسجيل عبر المنصات المعتمدة مثل منصة “سكني” أو “الإسكان التنموي” والاستعداد لتقديم المستندات المطلوبة.

خطوات التقديم وكيفية الاستفادة

أولًا، تسجيل الدخول إلى المنصة المعتمدة وإدخال البيانات الشخصية.

رفع الوثائق المطلوبة: شهادة الطلاق أو وفاة الزوج، إثبات الدخل، نسخة من الهوية، وغيرها.

بعد القبول، يتم اختيار القطعة السكنية أو التمويل المناسب والبناء أو التمليك وفق ما تتيحه المبادرة.

الالتزام بالشروط بعد التمليك أو الاستفادة من التمويل، مثل عدم التصرف المبكر في الوحدة أو البيع قبل مدة محددة.

معلومة حديثة: كسر قيود العمر والاعتماد المالي

جاءت التعديلات الأخيرة لتشمل خفض العمر الأدنى للتقديم لدعم السكن إلى 20 عامًا، وإلغاء شرط الاعتماد المالي في بعض الحالات للمطلقات، ما يفتح الباب أمام شريحة أوسع من المستحقات.

كما تم تخفيض فترة الالتزام بعد التملك من 10 سنوات إلى 5 سنوات، مما يمنح المستفيدات مرونة أكبر في التصرف في الوحدة أو التمويل.

لماذا هذه المبادرة مهمة؟

لأنها تعزز تمكين المرأة السعودية اقتصاديًا واجتماعيًا، وتمنحها القدرة على التملك والاستقرار دون الاعتماد الكامل على طرف آخر.

وتدعم فئة غالبًا ما تُعاني من التحديات بعد الطلاق أو فقدان الزوج، وتوفر لها دعمًا سكنيًا وماليًا يصنع فرقًا في حياتها وحياة أبنائها.

كما أنها تُسهم في تحقيق هدف رؤية السعودية 2030 برفع معدل التملك لدى المواطنين ومزيد من التكافل الاجتماعي.