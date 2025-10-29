نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد ونائب الرئيس الصيني يبحثان التعاون المشترك وآخر التطورات على المستوى الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، في الرياض، اليوم، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون المشترك وآفاق تعزيزه، إضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على المستوى الدولي، وجهود البلدين تجاهها.

حضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، والمستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين عبدالرحمن الحربي.

فيما حضر من الجانب الصيني السفير لدى المملكة تشانغ هوا، ونائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح الوطنية وانغ تشانغ لين، ونائب وزير النقل شوتشنغ قوانغ، ورئيس مجلس تعزيز التجارة الدولية الصيني رن هونغ بين، ومبعوث الحكومات الصينية الخاص لشؤون الشرق الأوسط تشاي جيون، ومساعد وزير التجارة يوان شياو مينغ.