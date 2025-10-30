نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد ورئيس كولومبيا يستعرضان العلاقات الثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم، رئيس جمهورية كولومبيا غوستافو بيترو أوريغو، والوفد المرافق له، على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كولومبيا محمد الشاطري.