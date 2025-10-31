الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسواق الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة موجة صعودية قوية، حيث قفزت أسعار المعدن الأصفر بشكل ملحوظ مدعومة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس . هذا القرار التاريخي الذي استقر بموجبه سعر الفائدة حول 4%، أحدث تأثيراً فورياً على تحركات الذهب عالمياً ومحلياً، مما يعكس التداخل الكبير بين السياسات النقدية الأمريكية وأسواق المعادن الثمينة يجسكه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بعد خفض الفائدة .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب بالسعودية ويصل جرام 21 و 24 لهذا الرقم

توضح بيانات منصة "سبائك" للتداول حقيقة الارتفاع الحاد في سعر الذهب في السعودية عبر جميع العيارات:

تفاصيل الأسعار الجديدة للذهب في السوق السعودي

عيار 24 قفز إلى حوالي 481 ريالاً للغرام الواحد

عيار 22 سجل حوالي 441 ريالاً للغرام

عيار 21 (الأكثر رواجاً في السوق السعودي) ارتفع إلى 421 ريالاً

عيار 18 استقر عند 361 ريالاً للغرام

ويأتي هذا الصعود المحلي متواكباً مع ارتفاع الأونصة العالمية من 3916 دولاراً إلى ما يقارب 3987 دولاراً خلال جلسة تداول واحدة، مما يؤكد قوة الزخم الصاعد للمعدن النفيس.

الأسباب الكامنة وراء صعود الذهب

يعزو المحللون الماليون هذا الارتفاع في سعر الذهب في السعودية إلى عاملين رئيسيين:

أولاً: تراجع قيمة الدولار الأمريكي بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة، مما يزيد من جاذبية الذهب كبديل استثماري آمن.

ثانياً: توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية المتزايدة، حيث يعتبر الذهب الخيار الأمثل لحفظ القيمة في أوقات عدم الاستقرار.

كما شهدت الفضة هي الأخرى ارتفاعاً平行ياً، حيث قفزت الأونصة إلى 47.98 دولاراً وفقاً لأحدث تحديثات منصة "سبائك".

توقعات مستقبلية لمسار الذهب

يترقب خبراء الأسواق تطورات سعر الذهب في السعودية خلال الفترة المقبلة، حيث يشير consensus المحللين إلى:

استمرار الاتجاه الصاعد مرتبط بشكل وثيق بالقرارات المستقبلية للفيدرالي الأمريكي

تزايد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يدعم الطلب على الذهب

احتمالية استمرار الصعود إذا حافظ الدولار على مساره الهابط

استمرار معدلات التضخم المرتفعة يعزز من قيمة الذهب كأداة تحوط

الذهب في بؤرة اهتمام المستثمرين السعوديين