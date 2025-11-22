برشلونة يحتفل بعودته لكامب نو برباعية
افتتح فريق برشلونة ملعبه الشهير "سبوتيفاي كامب نو" بفوز عريض على ضيفه أتلتيك بيلباو (4-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، في الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم.
وسجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أول أهداف الفريق الكتالوني على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بعد العودة إليه عقب أكثر من 900 يوم.
بينما تكفل المهاجم الإسباني فيران توريس بإحراز الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين (45، 90)، وفيرمين لوبيز بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 48 من زمن اللقاء.
ورفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز إلى 31 نقطة وتقدم إلى صدارة جدول ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق الأهداف فريق ريال مدريد قبل مباراته أمام مضيفه إلتشي مساء غدٍ الأحد.
بينما تراجع فريق اتلتيك بيلباو إلى المركز الثامن على سلم الترتيب برصيد 17 نقطة.
