توغّل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة
توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم في ريف القنيطرة الشمالي، جنوبي سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن قوة إسرائيلية مكونة من أربع سيارات عسكرية توغلت باتجاه قرية المشيرفة في ريف القنيطرة الشمالي، وصولاً إلى محيط تل كروم على أطراف بلدة جبا.
وقد كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت صباح اليوم باتجاه تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية، في انتهاك لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 وللقواعد الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتدين سوريا هذه الممارسات العدوانية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم يضمن وقف هذه الاعتداءات، باعتبارها تهديداً للاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين.
