الرياض - كتبت رنا صلاح - تعود الإثارة اليوم إلى الملاعب السعودية مع انطلاق ثلاث مواجهات قوية في دوري روشن، حيث تنتظر الجماهير جولة تحمل الكثير من الندية والطموح بين فرق تبحث عن الصدارة وأخرى تسعى لتصحيح المسار وتعزيز موقفها في جدول الترتيب . المشهد التنافسي يزداد سخونة مع تقدم الجولات، فلم يعد هناك مجال لإهدار النقاط، وكل فريق يدخل الملعب مدركًا أن كل مباراة قد تكون نقطة تحول لموسمه، وهذه المرحلة من الدوري دائمًا ما تكشف ملامح المنافسة الحقيقية؛ من سينافس على اللقب، ومن يدخل دائرة الصراع على المراكز الآسيوية، ومن سيقاتل للابتعاد عن شبح الهبوط. واليوم، نحن أمام مباريات تجمع بين طموحات كبار الأندية وطموحات القادمين بقوة لتأكيد حضورهم خذيكا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مباريات دوري روشن اليوم.. قمة النصر والفيحاء ومواجهة نارية للاتحاد

التعاون × القادسية

الساعة 16:30 بتوقيت السعودية

يستضيف التعاون نظيره القادسية في مواجهة تبدو متوازنة من حيث الطموح، لكن الكفة تميل فنياً لصالح التعاون الذي يقدم موسماً مستقراً ويعتمد على أسلوب هجومي منظم. الفريق القصيمي يسعى لتثبيت أقدامه ضمن المراكز المتقدمة، بينما يدخل القادسية المباراة بطموح خطف نقطة على الأقل لإثبات قدرته على مجاراة الفرق الكبيرة.

العين ستكون على أداء التعاون في بناء الهجمات السريعة وعلى قدرة القادسية الدفاعية على امتصاص الضغط.

الخليج × الاتحاد

الساعة 17:35 بتوقيت السعودية

مباراة تحمل الكثير من الترقب، خصوصًا مع رغبة الاتحاد في استعادة ثقته وتحسين موقعه بعد نتائج متذبذبة في الجولات الماضية. الاتحاد يدخل المواجهة مدفوعًا بضغوط جماهيرية كبيرة، فالفريق مطالب دائمًا بالمنافسة على اللقب وليس الاكتفاء بالظهور المشرف.

الخليج، من جانبه، لا يمر بموسم سهل، لكنه أثبت سابقًا قدرته على إزعاج الكبار، خصوصًا على أرضه وبين جمهوره. المواجهة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقوة دفاع الاتحاد وقدرته على فرض شخصيته البدنية والفنية.

النصر × الفيحاء

الساعة 20:30 بتوقيت السعودية

قمة المساء بلا منازع. النصر يدخل الملعب وهو يعلم أن كل مباراة تعتبر معركة للحفاظ على مساره نحو الصدارة. الفريق يقدم مستوى هجومي قوي ويملك أسماء قادرة على إنهاء المباريات من أنصاف الفرص، لكن الفيحاء ليس خصمًا سهلًا؛ فريق منظم تكتيكيًا ويجيد إغلاق المساحات والاعتماد على التحولات السريعة.

النصر مطالب بالحذر من التسرع، بينما الفيحاء يعرف جيدًا أن أي فرصة ثمينة يجب استثمارها. مباراة مرشحة لأن تكون مفتوحة في لحظات كثيرة ومغلقة تكتيكيًا في لحظات أخرى.

أين تشاهد المباريات؟