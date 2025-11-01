الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز معايير السلامة وجودة الحياة، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن الاشتراطات الفنية والتنظيمية لمحلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل . ويعد هذا القرار تحولًا مهمًا في تنظيم هذا النشاط الحيوي بما يضمن بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا للمواطنين والمقيمين مصشنص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

اعتماد نظام جديد بديل أسطوانات الغاز في السعودية.. خطوة نحو بيئة حضرية آمنة

تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة السعودية للارتقاء بجودة الخدمات العامة وتطبيق معايير دقيقة للسلامة. فالاستخدام اليومي للغاز المنزلي يجعل من تنظيم هذا القطاع ضرورة ملحة لحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر المحتملة مثل الحرائق أو التسربات الغازية.

أهمية القرار وانعكاساته

ويؤكد القرار الجديد أن زمن العشوائية في بيع وتوزيع أسطوانات الغاز قد انتهى، لتحل محله منظومة متكاملة تعتمد على معايير فنية وتنظيمية واضحة تضمن الأمان والالتزام.

محاور الاشتراطات الفنية لمحلات بيع أسطوانات الغاز

أولًا: معايير النشاط والتصنيف

تم إدراج نشاط بيع أسطوانات الغاز ضمن الأنشطة النظامية المعتمدة رسميًا من الجهات المختصة.

السماح بإضافة مكائن البيع الذاتي وأجهزة تعبئة الغاز المخصصة للرحلات ضمن النشاط التجاري، ما يوفر خيارات حديثة تلبي احتياجات المستهلكين.

ثانيًا: متطلبات التراخيص النظامية

يشترط على المستثمرين الحصول على سجل تجاري ساري المفعول يوضح النشاط المحدد بدقة.

ضرورة الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة قبل بدء التشغيل لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة.

ثالثًا: الموقع والمساحة

تحديد حد أدنى للمساحات المسموح بها، بما يتيح حركة آمنة للعاملين والعملاء داخل المنشأة.

اختيار المواقع بعناية لتجنب التأثير السلبي على المشهد الحضري أو تعريض المناطق السكنية لأي مخاطر.

رابعًا: الجوانب الفنية والمعمارية

الالتزام التام بـ كود البناء السعودي في جميع عناصر التصميم والبناء، بما في ذلك مواد البناء والتهوية وأنظمة الحماية من الحرائق.

تخصيص مناطق تحميل وتفريغ آمنة لتقليل احتمالات وقوع الحوادث أثناء نقل الأسطوانات.

الالتزام بالهوية العمرانية العامة وعدم التعدي على الأرصفة أو الممتلكات العامة.

خامسًا: المتطلبات الإضافية للمنشآت

تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية لتعزيز إجراءات الرقابة والأمان.

وضع لوحات تعريفية واضحة تسهّل على العملاء معرفة الإرشادات والتعليمات.

اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني بما يتماشى مع التحول الرقمي الوطني.

الحرص على النظافة الدورية والصيانة المستمرة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية.

الرقابة والتفتيش الميداني

أكدت الوزارة أن القرار لا يقتصر على اعتماد الاشتراطات فحسب، بل يشمل أيضًا خطة رقابية صارمة تنفذها الأمانات والبلديات عبر جولات تفتيشية مستمرة. وتُطبّق العقوبات النظامية على المخالفين لضمان الالتزام التام بالمعايير.

ولا تهدف هذه الرقابة إلى العقاب فقط، بل إلى تصحيح الأوضاع بشكل فوري وتشجيع المنافسة الإيجابية بين المستثمرين للالتزام بالأنظمة.

أهداف تطبيق الاشتراطات الجديدة

تعزيز السلامة المجتمعية: تقليل احتمالات وقوع الحوادث الناتجة عن سوء تخزين أو تداول أسطوانات الغاز.

إنهاء الفوضى وتحقيق مظهر حضري منظم يعكس تطور المدن السعودية.

عبر تطبيق معايير تشغيل موحدة ومعتمدة.

انسجامًا مع أهداف رؤية 2030 نحو مدن آمنة وذكية.

انسجامًا مع أهداف رؤية 2030 نحو مدن آمنة وذكية. تحفيز الاستثمار المنظم: بتشجيع المستثمرين الجادين على الدخول في هذا القطاع ضمن بيئة تنظيمية واضحة وآمنة.

تُعد الاشتراطات الفنية لمحلات بيع أسطوانات الغاز في السعودية نقلة نوعية في مجال تنظيم هذا النشاط الحيوي. فهي لا تقتصر على تعزيز السلامة فحسب، بل تساهم في تحسين المشهد الحضري وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، ما يرسخ مكانة المملكة كأنموذج عالمي في الإدارة الحضرية المستدامة.