الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد تأشيرة الزيارة العائلية واحدة من أكثر الخدمات التي تحظى باهتمام المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تتيح لهم استقدام أقاربهم من الدرجة الأولى لقضاء فترة محددة داخل المملكة . ومع التطورات الأخيرة في أنظمة الإقامة والتأشيرات، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن مجموعة من الضوابط والشروط الجديدة التي يجب الالتزام بها للحصول على التأشيرة بسهولة ودون مخالفات فسدمح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

عاجل: الجوازات السعودية تعلن من الغد بدء ايقاف تأشيرات الزيارات العائلية لهذه الفئات من الاجانب.

تهدف هذه التحديثات إلى تنظيم حركة الدخول والخروج للمملكة، وضمان توافق طلبات التأشيرات مع التعليمات النظامية المعمول بها، وتسهيل الخدمات إلكترونيًا عبر منصة التأشيرات الرسمية التابعة لوزارة الخارجية السعودية.

قرارات جديدة بشأن تأشيرة الزيارة العائلية

كشفت الإدارة العامة للجوازات في السعودية عن إيقاف إصدار بعض أنواع تأشيرات الزيارة العائلية والشخصية مؤقتًا لفئات محددة من الأجانب والمقيمين الذين لم تستوفِ بياناتهم الشروط المطلوبة. ويأتي هذا القرار في إطار ضبط وتنظيم العملية وضمان دقة المعلومات المقدمة عند التقديم.

الشروط الأساسية للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية

وأكدت الجوازات أن هذا الإيقاف لا يشمل جميع الفئات، وإنما يخص فقط الطلبات التي لا تتوافق مع الشروط الرسمية مثل انتهاء الإقامة، أو عدم صحة البيانات، أو وجود مخالفات على المقيم أو الزائر. وشددت على أهمية مراجعة كل المتطلبات بدقة قبل التقديم لتفادي إلغاء الطلب أو رفضه.

وضعت المديرية العامة للجوازات مجموعة من الشروط الصارمة التي يجب الالتزام بها عند تقديم طلب تأشيرة الزيارة العائلية، وتشمل:

صلاحية الإقامة: يجب أن تكون إقامة المقيم في المملكة سارية المفعول طوال مدة الزيارة، ولا يمكن التقديم في حال قرب انتهاء الإقامة.

صلاحية جواز السفر: يشترط أن يكون جواز السفر ساريًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التقديم.

درجة القرابة: يجب أن يكون الزائر من أقارب الدرجة الأولى، مثل الأب، الأم، الزوجة، أو الأبناء.

مواسم الحج والعمرة: لا يُسمح بإصدار التأشيرات خلال موسم الحج أو العمرة أو في الفترات القريبة منهما.

نوع الإقامة: يشترط أن تكون إقامة المقيم "إقامة عمل" وليست إقامة مرافق أو طالب.

سداد الرسوم: يجب سداد رسوم التأشيرة المحددة من قبل وزارة الخارجية، وكذلك رسوم التصديق الخاصة بالغرفة التجارية إن لزم الأمر.

الالتزام بالأنظمة: التعهد بمغادرة الزائر قبل انتهاء مدة التأشيرة وعدم مخالفة شروط الإقامة.

تأتي هذه الشروط لضمان انضباط العملية وتقليل المخالفات المتعلقة بالتأشيرات، إذ تؤكد السلطات السعودية على أهمية الالتزام الكامل بالأنظمة لتجنب المساءلة القانونية.

طريقة التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًا

أتاحت الحكومة السعودية إمكانية التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية بسهولة عبر الإنترنت من خلال منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية، دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية. ويمكن تنفيذ الطلب باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية عبر الرابط الرسمي لوزارة الخارجية.

اختيار نوع الخدمة "تأشيرة زيارة عائلية" وتحديد ما إذا كان المتقدم مواطنًا أو مقيمًا.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال جميع البيانات المطلوبة، بما في ذلك رقم الإقامة، رقم الجوال، والعنوان الوطني.

تعبئة بيانات الزائر بشكل دقيق كما هي في جواز السفر.

التعهد بتوفير سكن وتأمين صحي شامل للزائر طوال فترة الإقامة.

إقرار بمغادرة الزائر فور انتهاء مدة التأشيرة دون تأخير.

إرسال الطلب إلكترونيًا ومتابعة حالته من خلال المنصة حتى صدور الموافقة النهائية.

بعد إتمام الخطوات السابقة، يتم إرسال الطلب إلى وزارة الخارجية للمراجعة والتحقق من البيانات. وغالبًا ما تستغرق عملية إصدار التأشيرة مدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، وذلك بحسب ضغط المعاملات ودقة المستندات المقدمة.

الرسوم المطلوبة لإصدار تأشيرة الزيارة العائلية

تختلف رسوم تأشيرة الزيارة العائلية بحسب المدة وعدد مرات الدخول، إلا أن الرسوم الأساسية تبدأ من 99 ريال سعودي. ويمكن دفع المبلغ إلكترونيًا من خلال أنظمة الدفع المعتمدة مثل خدمة سداد أو بطاقات الائتمان البنكية. وتُعتبر هذه الخطوة إلزامية لإتمام الطلب، ولن يُنظر في أي طلب غير مدفوع الرسوم.

الفرق بين تأشيرة الزيارة العائلية والشخصية

تجدر الإشارة إلى أن هناك فرقًا واضحًا بين نوعي التأشيرات:

تأشيرة الزيارة العائلية: تُمنح لاستقدام الأقارب من الدرجة الأولى، وتُقدم عن طريق المقيم أو المواطن لاستضافة أسرته لفترة مؤقتة.

تُمنح لاستقدام الأقارب من الدرجة الأولى، وتُقدم عن طريق المقيم أو المواطن لاستضافة أسرته لفترة مؤقتة. تأشيرة الزيارة الشخصية: تُمنح للأصدقاء أو المعارف الذين لا تربطهم صلة قرابة مباشرة، وغالبًا ما تكون محدودة المدة وغير قابلة للتمديد.

ويجب على المتقدم تحديد نوع التأشيرة بدقة أثناء عملية التقديم لتجنب رفض الطلب أو تأخيره.

تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

يمكن تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًا في حال الرغبة بزيادة فترة الإقامة داخل المملكة، بشرط أن تكون التأشيرة سارية ولم تتجاوز فترة السماح المحددة. ويتم التمديد من خلال حساب المقيم في منصة أبشر أو عبر موقع الجوازات الإلكتروني، مع دفع الرسوم المطلوبة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.

هل يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة؟

نعم، يمكن تمديد التأشيرة عبر موقع الإدارة العامة للجوازات إذا كانت لا تزال سارية، وذلك بعد سداد الرسوم المحددة إلكترونيًا.

هل توجد فترة سماح بعد انتهاء تأشيرة الخروج والعودة؟

نعم، تمنح الجوازات فترة سماح تصل إلى 30 يومًا بعد انتهاء التأشيرة، لكن يُنصح بعدم تجاوزها لتفادي الغرامات.

كم تبلغ رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة؟

الرسوم الرسمية لتمديد التأشيرة تبلغ 99 ريالًا سعوديًا، ويمكن سدادها عبر نظام سداد بسهولة.

نصائح مهمة للمقيمين بشأن تأشيرة الزيارة العائلية

ينصح الخبراء والمقيمون في المملكة باتباع مجموعة من الإرشادات لضمان نجاح طلب تأشيرة الزيارة العائلية دون تأخير:

التأكد من صحة البيانات المسجلة في الطلب ومطابقتها للمستندات الرسمية.

تحديث الإقامة وجواز السفر قبل التقديم بفترة كافية.

تقديم الطلب في أوقات غير مزدحمة لتسريع عملية المراجعة.

الاحتفاظ بنسخة من الطلب ورقم المتابعة لمراجعة حالة التأشيرة في أي وقت.

متابعة الأخبار الرسمية عبر منصات الجوازات ووزارة الخارجية لمعرفة أي تحديثات في اللوائح.

