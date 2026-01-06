الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا جديدًا في سياساتها الخاصة بالتأشيرات، حيث أعلنت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة الخارجية عن نظام محدث لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية بطريقة أبسط وأسرع من أي وقت مضى، مع شروط جديدة أكثر وضوحًا وتنظيمًا . القرار الجديد يأتي استجابةً لمطالب آلاف المقيمين الذين يحرصون على استضافة أسرهم داخل المملكة، ويعكس حرص الحكومة على تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضوابط الأمنية والتنظيمية رتتطس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تمديد غير مسبوق لتأشيرة الزيارة العائلية في السعودية بخطوات أسهل وشروط جديدة

يُعتبر هذا التمديد خطوة غير مسبوقة في ملف الإقامات المؤقتة، إذ كان في السابق يتطلب الحضور الشخصي ومراجعة إدارات الجوازات، بينما أصبح اليوم يتم بشكل إلكتروني كامل عبر منصة "أبشر" أو منصة وزارة الخارجية، دون الحاجة إلى طباعة أي مستندات ورقية أو زيارة الفروع.

نقلة نوعية في نظام الزيارات العائلية

هذا التطوير يأتي ضمن التوجه العام للمملكة في إطار رؤية السعودية 2030 نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وقد شمل القرار الجديد كذلك توسيع الفترات الممكن تمديدها، مما يمنح الزائرين فرصة أطول للبقاء مع أسرهم دون الحاجة إلى مغادرة المملكة والعودة مجددًا.

المدة الجديدة المسموح بها للتمديد

بحسب ما أعلنت المديرية العامة للجوازات، أصبح الآن بالإمكان تمديد تأشيرة الزيارة العائلية حتى 270 يومًا متصلة (9 أشهر تقريبًا)، وهو تطور غير مسبوق مقارنة بالنظام السابق الذي كان يسمح فقط بتمديدها حتى 180 يومًا كحد أقصى. ويتم التمديد كل ثلاثة أشهر، شريطة ألا يتجاوز مجموع المدد تسعة أشهر من تاريخ دخول الزائر للمملكة.

هذه الخطوة تمثل انفراجة كبيرة للمقيمين الذين كانوا يعانون سابقًا من قصر مدة التأشيرات، خصوصًا في الحالات الإنسانية أو الأسرية الطارئة، حيث أصبح بإمكانهم الآن الاحتفاظ بعائلاتهم فترة أطول دون قلق من انتهاء التأشيرة أو التعرض للغرامات.

الشروط الجديدة للتمديد

وضعت الجوازات مجموعة من الشروط الواضحة التي تضمن الالتزام بالنظام وتمنع أي تجاوز، وجاءت كالتالي:

أن تكون التأشيرة سارية المفعول أو في فترة التمديد المسموح بها قبل انتهائها بحد أقصى 7 أيام وبعد انتهائها بـ3 أيام فقط.

سداد رسوم التمديد إلكترونيًا من خلال نظام "سداد" قبل تقديم الطلب.

وجود تأمين طبي ساري للزائر يغطي مدة التمديد المطلوبة.

عدم تجاوز مدة الزيارة 270 يومًا من تاريخ دخول المملكة.

أن يكون الزائر داخل المملكة وقت التمديد، حيث لا يُقبل طلب التمديد لمن هم خارج البلاد.

أن يكون مقدم الطلب (المستضيف) لديه إقامة سارية المفعول ولا توجد عليه مخالفات أو ملاحظات نظامية.

خطوات التمديد عبر منصة أبشر

حددت الجوازات الخطوات الرسمية لإتمام تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًا، وجاءت العملية على النحو التالي:

الدخول إلى منصة أبشر عبر الرابط الرسمي: absher.sa.

تسجيل الدخول بالحساب الخاص بالمستضيف (المقيم).

اختيار خدماتي من القائمة الرئيسية.

الدخول إلى خدمات الجوازات ثم اختيار تمديد تأشيرة زيارة.

تحديد الشخص الزائر المراد تمديد تأشيرته.

التأكد من دفع الرسوم المطلوبة والتأمين الطبي.

تأكيد الطلب، ثم الانتظار حتى تصلك رسالة بإتمام العملية بنجاح.

إلغاء القيود القديمة

من أبرز ما جاء في النظام الجديد هو إلغاء شرط مغادرة الزائر بعد 180 يومًا الذي كان معمولًا به سابقًا، والذي كان يجبر الكثير من الأسر على السفر وتجديد التأشيرة من الخارج. أما اليوم، فأصبح بإمكان المقيم تمديد الزيارة من داخل المملكة بشكل متواصل طالما التزم بالشروط المحددة ولم يتجاوز الحد الأقصى للمدة.

كما تم إلغاء إلزامية تقديم خطاب ورقي من جهة العمل أو الكفيل ضمن مستندات التمديد، ليُستعاض عنه بالتحقق الرقمي من بيانات الإقامة مباشرة عبر منصة أبشر.

الفئات المستفيدة من القرار

يشمل القرار جميع المقيمين داخل المملكة ممن لديهم تأشيرات زيارة عائلية صادرة لأقاربهم من الدرجة الأولى مثل: