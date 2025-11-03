نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوربس الشرق الأوسط تطلق النسخة الثالثة من "قمة المرأة" في الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من قمة فوربس الشرق الأوسط للمرأة في العاصمة الرياض، برئاسة أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد رئيسة مجلس إدارة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بمجلس المنطقة.

وتسلط القمة التي تُقام على مدار يومين في فندق فيرمونت الرياض تحت شعار "إلهام بلا حدود" الضوء على النماذج النسائية الملهمة التي تسهم في صياغة مستقبل أكثر شمولًا وتمكينًا، وترسيخ قيم القيادة والتأثير في مختلف القطاعات، وذلك بحضور عددٍ من صاحبات السمو ونخبة من رائدات الأعمال والدبلوماسيات من داخل المملكة وخارجها.

وفي كلمتها خلال القمة، قالت سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية: "اخترت أن أتحدث اليوم عن دور المرأة في الصناعات الإبداعية، انطلاقًا من التعليم والثقافة كفضاء لتمكين المرأة ودعم حضورها في المجتمع، فالصناعات الإبداعية لا تُولد في المختبرات أو حاضنات الأعمال، بل في العقل البشري الذي تغذّيه القراءة منذ الطفولة بقيم الخيال والنقد والفضول، لتُصبح القراءة حجر الأساس في بناء العقول التي ستقود مستقبل البشرية".

وأضافت: "القراءة هي خط الإنتاج الأول في اقتصاد المعرفة، والمرأة هي من تدير هذا المصنع غير المرئي، فعندما تقرأ الأم لطفلها، فإنها لا تملأ وقتًا، بل تزرع بذور الإبداع والابتكار في عقل قائد ومفكر وفنان، ومن هذا المنطلق، تبقى المرأة التي تغرس حب المعرفة في الأجيال، أول رائدات الاقتصاد الإبداعي، ومهندسة العقول التي ستقود صناعات الغد".

وفي كلمتها خلال الافتتاح، أكدت الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط خلود العميان، أن المرأة لم تعد تنتظر موقعها في المشهد، بل أصبحت هي من يصنعه ويقوده ويُعيد تشكيل ملامحه بثقة ووعي وإرث متجذّر في الأصالة، مشيرةً إلى أن هذه القمة ليست مجرد منصة للاحتفاء بالإنجازات، بل مساحة لتثبيت حقيقة جوهرية.

وتمحورت جلسات اليوم الأول حول تمكين المرأة عبر التعليم والثقافة والاقتصاد الإبداعي والتكنولوجيا، بوصفها ركائز أساسية لصياغة مستقبل أكثر شمولًا واستدامة، فيما شهدت القمة نقاشات ملهمة أبرزت الدور القيادي والتأثير المتنامي للمرأة في مختلف المجالات؛ من القيادة الواعية والتحول الثقافي التي تناولت دورها في تطوير السياسات التعليمية والثقافية، إلى المرأة والدبلوماسية التي ناقشت إسهاماتها في تعزيز الحوار الدولي وبناء الشراكات العابرة للحدود، والتقنيات الحديثة والشمول المالي التي استعرضت ريادتها في قيادة التحول الرقمي داخل القطاعات الاقتصادية، وصولًا إلى المرأة في الرياضة التي أكدت أن الرياضة أصبحت منصة مؤثرة للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.

وتضمّنت القمة سلسلة من الورش التفاعلية ضمن منصة (She Leads Studio)، التي صُممت لتزويد المشاركات بتجارب عملية تعزز الوعي الذاتي والقيادة، ومن أبرزها: إعادة تعريف مفهوم الجمال والرفاهية بوصفها أدوات للتعبير والتمكين، والتمكين المالي وبناء الثقة التي ركّزت على تنمية مهارات إدارة الثروة والاستقلال المالي، والصحة الوقائية والعافية المتكاملة التي تناولت أهمية الكشف المبكر ونمط الحياة المتوازن، والاستدامة والهوية الثقافية في عالم العلامات الفاخرة التي استكشفت كيفية دمج التراث المحلي بالابتكار لتعزيز الإبداع والتمكين الاقتصادي.