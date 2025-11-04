الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن توفر خيار تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في السعودية تعد نظامية للأطفال تحت سن 18 عاماً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي للأسر المقيمة في المملكة غحلول بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عاجل: السعودية تزف بشرى سارة وتعلن إطلاق خدمة تحويل تأشيرة زيارة إلى إقامة لهذه الفئات بهذه الخطوات

شروط تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة في السعودية للأطفال

وفقاً للبيانات الرسمية، يشترط لتقديم طلب تحويل تأشيرة زيارة إلى إقامة أن يكون كلا الوالدين يحملان إقامة نظامية سارية المفعول في المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توحيد أوضاع الأسر المقيمة وتسهيل الإجراءات النظامية لها.

آلية التقديم والموافقة على طلبات الإقامة

أكدت الجوازات عبر منصاتها الرسمية أن جميع الطلبات تخضع للضوابط والتعليمات المعمول بها في المملكة. وأشارت إلى أهمية تقديم الطلبات حصرياً عبر القنوات الرسمية المحددة لضمان دقة الإجراءات وسرعة إنجازها.

استفسار عملي حول تحويل تأشيرة الزيارة

جاء هذا التوضيح رداً على استفسار أحد المقيمين الذي أفاد بأن زوجته مقيمة نظامياً في المملكة، وابنهما يحمل تأشيرة زيارة عائلية، واستفسر عن إمكانية تحويل تأشيرة زيارة إلى إقامة دائمة للطفل. وأكدت الجوازات إمكانية ذلك ضمن الفئات المشمولة بهذا القرار.

فوائد تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة نظامية

تمثل هذه المبادرة أهمية بالغة في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للأسر المقيمة، حيث تتيح توحيد وضع أفراد الأسرة تحت مظلة نظامية واحدة، مما ينعكس إيجاباً على استقرارهم المعيشي والاجتماعي داخل المملكة.

نصائح هامة للمقيمين