الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتطوير خدمات الحج والعمرة وتعزيز التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إطلاق مبادرة نسك عمرة، وهي مبادرة رقمية جديدة تهدف إلى تمكين المسلمين من جميع أنحاء العالم من التقديم لأداء العمرة إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، دون الحاجة إلى التعامل مع المكاتب الخارجية أو الوسطاء لكبسع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن طريقة الحصول على تأشيرة عمرة عبر نسك دون الحاجة إلى مكاتب أو وسطاء

ما هي مبادرة نسك عمرة؟

تمثل مبادرة نسك عمرة نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الحج والعمرة، إذ تتيح للراغبين في أداء العمرة التقديم المباشر من خلال المنصات الرقمية المعتمدة. وتعمل المبادرة على تسهيل جميع الخطوات بدايةً من التسجيل وحتى الحصول على تأشيرة العمرة بطريقة إلكترونية متكاملة، مما يختصر الوقت ويقلل الجهد على المعتمرين.

كيفية الاستفادة من المبادرة

يمكن للمستخدمين الوصول إلى تفاصيل مبادرة نسك عمرة بسهولة عبر المنصات الرسمية أو من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR) المخصص لها، والذي يوفر مواد تعريفية شاملة ومحدثة حول آلية التسجيل والخدمات المتاحة. وتتيح المنصات الإلكترونية التعرف على كافة الإجراءات المطلوبة بشكل واضح وبخطوات بسيطة تلائم جميع الفئات العمرية.

أهداف مبادرة نسك عمرة

تسعى المبادرة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تتوافق مع توجهات المملكة الرقمية ورؤية السعودية 2030، ومنها:

تبسيط الإجراءات لزيادة السلاسة في استقبال ضيوف الرحمن.

رفع مستوى الشفافية وتقليل الازدواجية في الخدمات.

دعم التحول الرقمي وتقديم خدمات مبتكرة تُسهل التخطيط للمعتمر

تقليل الاعتماد على المكاتب الوسيطة وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات.

فوائد مبادرة نسك عمرة للمعتمرين

تمنح هذه المبادرة المعتمرين تجربة سلسة ومتكاملة في أداء مناسكهم، حيث يمكنهم:

إنهاء جميع الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة للوساطة.

الاطلاع على خيارات السفر والإقامة المتاحة بسهولة.

الحصول على الدعم والمعلومات من خلال واجهة إلكترونية موحدة.

وتسهم هذه الخطوة في زيادة عدد المعتمرين وتسهيل قدومهم من مختلف دول العالم، مما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي لخدمة الإسلام والمسلمين..

ما الذي توفره المنصات الإلكترونية ضمن المبادرة؟

نموذج تقديم إلكتروني مبسط للتسجيل والحجز.

دليل إرشادي رقمي عبر رمز الـ QR يتضمن خطوات التسجيل والمتطلبات.

عرض خيارات الإقامة والنقل والنماذج المطلوبة قبل السفر.

قنوات دعم فني وإعلامية للرد على استفسارات المعتمرين.

كيفية الاستفادة خطوة بخطوة

يمكنك الاستفادة من هذه المبادرة أو الخدمة عبر الخطوات التالية:

زيارة المنصة الرسمية لوزارة الحج والعمرة أو المنصات المعتمدة.

مسح رمز الـ QR المخصص للمبادرة للوصول إلى المادة التعريفية.

ملء نموذج البيانات وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونيًا.

اختيار باقة السفر والإقامة المناسبة واستكمال الدفع إن وُجد.

استلام الموافقة أو التأشيرة إلكترونيًا وإرشادات الوصول.

مبادرات مترابطة ضمن منظومة تطوير الخدمات

تأتي هذه المبادرة ضمن حزمة تحديثات تهدف لتطوير خدمات الوزارة، وتشمل بناء واجهات إلكترونية متقدمة، تحسين البنية التحتية للمعلومات، وتوسيع قنوات الدعم والإرشاد للمستفيدين.

الأسئلة الشائعة — مبادرة نسك عمرة (FAQ)

س: ما هي مبادرة نسك عمرة بالضبط؟

ج: هي خدمة رقمية أطلقتها وزارة الحج والعمرة تُمكّن المتقدمين من طلب أداء العمرة وتنسيق خدماتها إلكترونيًا عبر منصات رسمية، مع مواد تعريفية متاحة عبر رمز QR.

س: من يمكنه التسجيل عبر المبادرة؟

ج: أي شخص يستوفي شروط الدخول والمتطلبات الصحية والسفر المحددة من قِبل الوزارة، سواء كانوا داخل المملكة أو من الخارج.

س: كيف أجد المادة التعريفية للمبادرة؟

ج: يمكن الوصول إليها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) المنشور في المنصات أو المرئيات الرسمية، أو من خلال صفحة المبادرة على الموقع المعتمد.

س: هل تساعد المبادرة في تسريع إصدار التأشيرات؟

ج: تهدف المبادرة إلى تبسيط وتوحيد خطوات التقديم، ما قد يساهم في تسريع عملية الموافقات والإجراءات ذات الصلة بالتأشيرات عند استيفاء الشروط.

س: أين أطلب الدعم إن واجهت مشكلة أثناء التسجيل؟

ج: تحتوي المنصات الرسمية على قنوات دعم فني وإرشاد عبر الوسائل الإلكترونية أو أرقام التواصل المعلنة لوزارة الحج والعمرة.

هل أنت مستعد؟

ابدأ الآن بزيارة المنصة الرسمية للوزارة أو مسح رمز الـ QR الخاص بـمبادرة نسك عمرة للحصول على المادة التعريفية واستكمال خطوات التقديم الإلكترونية بسهولة.