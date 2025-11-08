الارصاد الجوية السعودية تحذر من هطول امطار رعدية في عدة مناطق تؤدي الي صعوبة الحركه وانعدام الرؤية عند القيادة في هذا الموعد .. ابقوا في منازلكم

الرياض - كتبت رنا صلاح - تُشير أحدث مخرجات النموذج العددي السعودي إلى إمكانية هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق المملكة ابتداءً من يوم السبت القادم، مع توقعات بأن تكون الأمطار متفاوتة الشدة حسب طبيعة كل منطقة وظروف الطقس السائدة . وتأتي هذه التحديثات في إطار متابعة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتقلبات الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين حول استعداداتهم لمواجهة أي تغيرات جوية مفاجئة هجثثم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الأمطار، رغم كونها ظاهرة طبيعية مهمة لتعزيز المخزون المائي ودعم الزراعة، إلا أنها قد تُسبب بعض التحديات إذا لم يتم الاستعداد لها بالشكل المناسب. من أبرز التأثيرات المتوقعة

التأثيرات المحتملة لهطول الأمطار

زيادة الانسياب المائي في الشوارع والمناطق المنخفضة: ما قد يؤدي إلى تجمع المياه، وبالتالي صعوبة الحركة في بعض الطرق، لذا يُنصح باستخدام الطرق البديلة واتباع تعليمات المرور.

انخفاض الرؤية الأفقية أثناء القيادة: خصوصًا عند هطول الأمطار بغزارة، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر والحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات.

تأثيرات على الزراعة والمحاصيل: قد تكون الأمطار مفيدة في دعم الأراضي الزراعية، لكن في حال تراكم المياه قد تضر ببعض المحاصيل إذا لم تُدار المياه بشكل صحيح.

نصائح للسلامة والاستعداد

مع اقتراب موعد هطول الأمطار، هناك مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يُستحسن على المواطنين والمقيمين الالتزام بها لتجنب أي مخاطر محتملة:

متابعة تحديثات الهيئة العامة للأرصاد بشكل دوري لمعرفة المناطق المتأثرة والأوقات المتوقعة لهطول الأمطار.

الحرص على صيانة السيارات وفحص الإطارات ومساحات الزجاج الأمامي لضمان القيادة الآمنة أثناء المطر.

تجنب التجمعات المائية والطرق التي قد تتعرض للفيضانات المفاجئة.

عدم التهاون في تحذيرات المرور أو إغلاق بعض الطرق المؤقتة، إذ تُعد السلامة الشخصية أولى الأولويات.

أهمية متابعة النماذج العددية للطقس

النموذج العددي السعودي يعد من أهم الأدوات التي تستخدمها الهيئة العامة للأرصاد للتنبؤ بالطقس. يعتمد هذا النموذج على محاكاة دقيقة لحركة الغلاف الجوي، مع تحليل البيانات من الأقمار الصناعية ومحطات الرصد الأرضية. من خلال هذه النماذج، يتمكن الخبراء من تقديم تنبؤات دقيقة نسبياً لهطول الأمطار، شدة الرياح، ودرجات الحرارة، ما يساعد في اتخاذ القرارات المناسبة على المستويات الفردية والمؤسسية.

دور المواطنين والمجتمع في التعامل مع الطقس

التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي ضروري للتقليل من الأضرار المحتملة للأمطار. يُستحسن على المواطنين: