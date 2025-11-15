الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد المملكة العربية السعودية لأيام مفعمة بالغيوم والأمطار، بعد إعلان المركز الوطني للأرصاد عن بدء حالة مطرية جديدة اعتبارًا من يوم الجمعة وحتى يوم الإثنين المقبل، تشمل عددًا كبيرًا من مناطق البلاد بدرجات متفاوتة من الغزارة، هذه الحالة تُعد من أوسع الحالات الجوية منذ بداية الموسم، إذ تمتد من الشمال إلى الجنوب، ومن السواحل الغربية حتى عمق الشرقية، وسط توقعات بأمطار رعدية غزيرة وتساقط للبرد في بعض المناطق كجوتم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الشتاء يبدأ مبكرًا في السعودية .. عواصف وأمطار غزيرة تضرب 13 منطقة دفعة واحدة بداية من الغد

ما يميّز هذه الحالة المطرية هو اتساع نطاقها الجغرافي وتنوع تأثيرها على المناطق المختلفة. فوفقًا لتقارير الأرصاد، تشمل الحالة مناطق: الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المنطقة الشرقية، الباحة، عسير، وجازان.

حالة جوية استثنائية في اتساعها وتأثيرها

هذه الحالة تحمل معها تغيرًا ملموسًا في الطقس، إذ تنشط الرياح وتتكاثر السحب الركامية الكثيفة، لتغطي أجزاء واسعة من أجواء المملكة، مسببة أمطارًا تتراوح بين المتوسطة والغزيرة قد تصل في بعض الفترات إلى مستوى السيول.

البداية من الشمال واتجاهها نحو الوسط والجنوب

تشير خرائط التنبؤات إلى أن تبوك والجوف والحدود الشمالية ستكون أولى المناطق التي تستقبل الحالة منذ ساعات فجر الجمعة، حيث تبدأ الأمطار بالهطول مصحوبة بعواصف رعدية. ثم تمتد تدريجيًا نحو حائل والقصيم والمدينة المنورة خلال النهار، على أن تصل إلى الرياض ومناطق الوسطى مساء السبت. وفي مطلع الأسبوع، تنتقل السحب الممطرة نحو المنطقة الشرقية والجنوبية الغربية لتؤثر على الباحة وعسير وجازان.

تزامن هذه الأمطار مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة سيجعل الأجواء أكثر برودة خصوصًا ليلاً، مع نشاط للرياح الشمالية والغربية.

تفاصيل الحالة في المناطق الرئيسة

منطقة الرياض

يتوقع أن تشهد العاصمة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة خلال يومي السبت والأحد، مع فرصة لتشكل تجمعات مائية في الشوارع المنخفضة. الرياح قد تنشط أحيانًا وتثير الأتربة في فترات ما قبل المطر، ثم تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا بعد عبور السحب الممطرة.

مكة المكرمة وجدة

الساحل الغربي سيكون على موعد مع أمطار رعدية متفاوتة الشدة تمتد من شمال جدة حتى جنوب مكة المكرمة. وتشير التوقعات إلى إمكانية هطول زخات بردية محدودة في بعض الأحياء الساحلية، مع احتمال اضطراب البحر وارتفاع الأمواج. الأجواء ستكون رطبة ولطيفة تميل إلى البرودة في الليل.

المدينة المنورة وتبوك

في الشمال الغربي، تبوك ستشهد بداية الحالة، حيث تهطل أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية قد تتسبب في جريان بعض الأودية. وفي المدينة المنورة، تمتد السحب نحو محافظات العلا وينبع وخيبر، وتبقى فرص الأمطار قائمة طوال عطلة نهاية الأسبوع.

الجوف والحدود الشمالية

أمطار هذه المناطق ستكون غزيرة أحيانًا مع احتمال البرد، يصاحبها انخفاض كبير في الحرارة ونشاط واضح في الرياح السطحية. وتحذر الجهات المختصة من القيادة في الأجواء الممطرة لضعف الرؤية الأفقية في بعض الفترات.

حائل والقصيم

منطقتان متوقع أن تشهدا ذروة الحالة يوم السبت، بأمطار رعدية غزيرة قد تؤدي إلى تشكل السيول وامتلاء الأودية. كما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بعد الأمطار لتصبح الأجواء باردة نسبيًا خاصة في الليل.

المنطقة الشرقية

تصل الأمطار إلى الشرقية في نهاية الحالة، خاصة يومي الأحد والإثنين، وتشمل الدمام والجبيل والخُبر والأحساء. وتكون الهطولات متوسطة إلى غزيرة، وقد تمتد أحيانًا إلى المناطق الداخلية، مع رياح نشطة على السواحل.

جنوب المملكة (الباحة – عسير – جازان)

المناطق الجبلية الجنوبية ستشهد نشاطًا قويًا للسحب الركامية الرعدية، مع أمطار غزيرة متكررة على المرتفعات والمناطق المجاورة. تُعد هذه المناطق الأكثر استفادة من الحالة المطرية، إذ تساهم في جريان الأودية وامتلاء السدود وازدهار الغطاء النباتي.