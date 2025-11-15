 وزارة الدفاع السورية تعلن العثور على أجهزة عسكرية بدائية

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الدفاع السورية، ليل الجمعة/ السبت، العثور على أجهزة عسكرية بدائية الصنع استخدمت في الهجوم الذي وقع بالعاصمة دمشق بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية أن الأجهزة المختصة تمكنت من تحديد موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة 86، بعد دراسة زوايا سقوطها وتجمعها، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.



وكانت وكالة "سانا" الرسمية قد نقلت عن مصدر عسكري أن الهجوم استهدف منزلًا في حي المزة وأسفر عن إصابة سيدة سورية، فيما لا تزال الجهات المنفذة مجهولة.



وأكد المصدر أن الوزارات المختصة تبذل جهودًا كبيرة لمتابعة حيثيات الهجوم ووضع الرأي العام في صورة التفاصيل.



وتأتي هذه التطورات في ظل سعي الإدارة السورية الجديدة إلى ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق الذين يتهمون بإثارة قلاقل أمنية.



يُذكر أن الثوار السوريين تمكنوا في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 من دخول العاصمة دمشق والإطاحة بنظام بشار الأسد الذي حكم البلاد منذ عام 2000، خلفًا لوالده حافظ الأسد الذي تولى السلطة منذ عام 1970، وهو ما يعتبره السوريون يومًا وطنيًا للخلاص من عقود من الحكم الأمني الصارم.