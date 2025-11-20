الرياض - كتبت رنا صلاح - خلال الفترة الماضية، انتشر عبر مواقع التواصل عدد كبير من الادعاءات التي تتحدث عن توسيع نطاق الهدم في مكة المكرمة ليشمل أحياء جديدة خلال عام 2025، الأمر الذي خلق حالة من القلق لدى الأهالي والمهتمين بمتابعة مشاريع التطوير . ونظرًا لأهمية مكة المكرمة ومكانتها الدينية، يبحث الكثيرون عن مصادر موثوقة لمعرفة الحقيقة. في هذا المقال نقدم لكم المعلومات المؤكدة، ونوضح التصريحات الرسمية الصادرة عن أمانة العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى شرح طريقة التحقق من خريطة هدم مكة المكرمة 2025 خطوة بخطوة، مع نصائح مهمة لتجنب الوقوع في فخ الشائعات رزغلف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

توسع جديد في مناطق الهدد مكة .. أحياء جديدة تدخل ضمن الإزالة وأمانة العاصمة تعلن تفاصيل هامة لأول مرة

هل تجددت أعمال الهدم في أحياء مكة المكرمة؟

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة من خلال بيان رسمي واضح أنه لا صحة لما يُتداول حول عودة الهدم أو توسعته خلال عام 2025، مؤكدة أن آخر مراحل الإزالة انتهت بالكامل في سبتمبر 2023 ضمن مشاريع تطوير المناطق العشوائية في مكة. كما شددت الأمانة على أن أي مشروع مستقبلي للتطوير سيتم الإعلان عنه عبر منصاتها الرسمية فقط، في إطار الشفافية وتقديم المعلومة الصحيحة للمواطن والمقيم.

أبرز ما جاء في البيان الرسمي للأمانة:

اكتمال جميع عمليات الهدم المرتبطة بالمشاريع التطويرية في سبتمبر 2023.

استمرار العمل على صرف التعويضات المعتمدة للسكان المتضررين من الإزالـة السابقة.

عدم وجود أي قرار صادر حتى الآن بشأن توسعة الهدم أو إضافة أحياء جديدة خلال 2025.

دعوة الجميع إلى تجاهل الشائعات والاعتماد على القنوات الرسمية لتجنب المعلومات المضللة.

كيفية الاستعلام عن خريطة هدم مكة المكرمة 2025؟

وفّرت أمانة العاصمة المقدسة خدمة إلكترونية متاحة للجميع، تتيح معرفة الوضع الحالي للمناطق التي شملتها عمليات الهدم أو التي تخضع للتطوير. ويمكن لأي شخص التحقق من المعلومات الرسمية مباشرة دون الاعتماد على الأخبار المتداولة. إليك خطوات الوصول إلى خريطة هدم مكة المكرمة 2025 عبر الموقع الرسمي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لأمانة العاصمة المقدسة.

تسجيل الدخول باستخدام بيانات المستخدم المعتمدة.

الانتقال إلى قسم "الخدمات الإلكترونية".

اختيار خدمة "خريطة هدم مكة المكرمة 2025".

الاطلاع على تفاصيل الخرائط التي تشمل مناطق الإزالة السابقة والتحديثات الجديدة في حال توفرها.

