انت الأن تتابع خبر أخر تحذير.. واتساب يتوقف عن دعم هذه الهواتف خلال أيام| تحقق من تليفونك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت مؤخرًا أنباء في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن توقف خدمة «واتساب»، على ملايين الهواتف الذكية، وقد أكدت شركة «ميتا» المالكة للتطبيق هذه الأنباء، حيث يحرص القائمون على التطبيق بتغيير الحد الأدنى لمتطلبات النظام الخاصة به، ما يؤثر على المستخدمين ذوي الهواتف القديمة، على الرغم من أن تطبيق «واتساب» يعد أحد أهم تطبيقات المراسلة المجانية في العالم، والذي يتم استخدامه للتواصل مع الآخرين، بإرسال الرسائل النصية، والصور، ومقاطع الفيديو، وكذلك الرسائل الصوتية وإجراء المكالمات، ومشاركة المواقع، بما يساعد في توفير الوقت والجهد، حتى ان عدد مستخدميه تخطى 2 مليار مستخدم، منذ إطلاقه في عام 2010م، ووفق تقرير صادر عن CanalTech، فإن تطبيق «واتساب» سستوقف عن العمل تمامًا على ملايين الهواتف التي تندرج تحت 35 طرازا بشكل نهائي، بحسب المعلن من شركة «ميتا»، وتتضمن هذه الهواتف Apple، وHuawei، وLenovo وLG وMotorola وSamsung، ونوضح في السطور التالية تفاصيل انهاء «واتساب» لدعمه لملايين الهواتف الذكية، وموضوعات اخرى ذات صلة.

واتساب ينهي دعمه لملايين الهواتف الذكية

يقوم تطبيق الدردشة «واتساب» WhatsApp، بعمل تحديثات على التطبيق، تجعله غير قابل للاستخدام على العديد من طرز الهواتف القديمة، ما يؤدي إلى توقف الدعم لهذه الهواتف، ويصبح أصحابها غير قادرين على استخدام ميزات واتساب الأساسية بما في ذلك المراسلة والمكالمات، وذلك في نهاية العام الحالي 2024م، وقد تجاوزت هذه التحسينات قدرات بعض أنظمة التشغيل القديمة، ويؤثر هذا التطوير على أكثر من 35 طراز من الهواتف، ودائمًا ما يتوقف التطبيق عن الأجهزة ذات الإصدارات القديمة التي لا يتوافق التطبيق مع أنظمة التشغيل الخاصة بها.

واتساب يتوقف عن دعم هذه الهواتف

يؤثر التطوير الذي يقوم به واتساب، على أكثر من 35 طراز من الهواتف، ومن المنتظر أن تفقد هذه الهواتف دعم «واتساب» نهاية العام الحالي وهي:

أجهزة سامسونج

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Express 2

Samsung Galaxy Grand

Samsung Galaxy Note 3

Samsung Galaxy S3 Mini

Samsung Galaxy S4 Active

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy S4 Zoom

أجهزة موتولا

Motorola Moto G

Motorola Moto X

أجهزة أيفون

Apple iPhone 5

Apple iPhone 6

Apple iPhone 6S

Apple iPhone 6S Plus

Apple iPhone SE

أجهزة هواوي

Huawei Ascend P6 S

Huawei Ascend G525

Huawei C199

Huawei GX1s

Huawei Y625

أجهزة لينوفو

Lenovo 46600

Lenovo A858T

Lenovo P70

Lenovo S890

Lenovo A820

أجهزة سوني

Sony Xperia Z1

Sony Xperia E3

Sony Xperia M

أجهزة إل جي

LG Optimus 4X HD

LG Optimus G

LG Optimus G Pro

LG Optimus L7

أجهزة أخرى

Faea F1

THL W8

Archos 53 Platinum

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

ZTE V956

ZTE UMi X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

كيف تستمر في استقبال خدمات واتساب

يتسنى لأصحاب الهواتف التي سوف تتوقف عنها خدمات «واتساب»، أن يستمروا في استقبال هذه الخدمات، حيث ينصح محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات، باتباع حلًا وحيدًا للاستمرار في استخدام تطبيق «واتساب»، وذلك بأن يتجه المستخدم إلى «واتساب ويب» بدلًا من التطبيق ذاته على الموبايل، ويفتح التطبيق عن طريق الويب، حيث يتسنى له فتح «واتساب»، في حال توقفه على موبايله، مؤكدًا أنه ليس هناك طريقة أخرى لاستخدام الأبلكيشن نفسه إلا هذه الطريقة، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية: