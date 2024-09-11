انت الأن تتابع خبر أخر تحذير.. واتساب يتوقف عن دعم هذه الهواتف خلال أيام| تحقق من تليفونك والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انتشرت مؤخرًا أنباء في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن توقف خدمة «واتساب»، على ملايين الهواتف الذكية، وقد أكدت شركة «ميتا» المالكة للتطبيق هذه الأنباء، حيث يحرص القائمون على التطبيق بتغيير الحد الأدنى لمتطلبات النظام الخاصة به، ما يؤثر على المستخدمين ذوي الهواتف القديمة، على الرغم من أن تطبيق «واتساب» يعد أحد أهم تطبيقات المراسلة المجانية في العالم، والذي يتم استخدامه للتواصل مع الآخرين، بإرسال الرسائل النصية، والصور، ومقاطع الفيديو، وكذلك الرسائل الصوتية وإجراء المكالمات، ومشاركة المواقع، بما يساعد في توفير الوقت والجهد، حتى ان عدد مستخدميه تخطى 2 مليار مستخدم، منذ إطلاقه في عام 2010م، ووفق تقرير صادر عن CanalTech، فإن تطبيق «واتساب» سستوقف عن العمل تمامًا على ملايين الهواتف التي تندرج تحت 35 طرازا بشكل نهائي، بحسب المعلن من شركة «ميتا»، وتتضمن هذه الهواتف Apple، وHuawei، وLenovo وLG وMotorola وSamsung، ونوضح في السطور التالية تفاصيل انهاء «واتساب» لدعمه لملايين الهواتف الذكية، وموضوعات اخرى ذات صلة.
واتساب ينهي دعمه لملايين الهواتف الذكية
- يقوم تطبيق الدردشة «واتساب» WhatsApp، بعمل تحديثات على التطبيق، تجعله غير قابل للاستخدام على العديد من طرز الهواتف القديمة، ما يؤدي إلى توقف الدعم لهذه الهواتف، ويصبح أصحابها غير قادرين على استخدام ميزات واتساب الأساسية بما في ذلك المراسلة والمكالمات، وذلك في نهاية العام الحالي 2024م، وقد تجاوزت هذه التحسينات قدرات بعض أنظمة التشغيل القديمة، ويؤثر هذا التطوير على أكثر من 35 طراز من الهواتف، ودائمًا ما يتوقف التطبيق عن الأجهزة ذات الإصدارات القديمة التي لا يتوافق التطبيق مع أنظمة التشغيل الخاصة بها.
واتساب يتوقف عن دعم هذه الهواتف
يؤثر التطوير الذي يقوم به واتساب، على أكثر من 35 طراز من الهواتف، ومن المنتظر أن تفقد هذه الهواتف دعم «واتساب» نهاية العام الحالي وهي:
أجهزة سامسونج
- Samsung Galaxy Core
- Samsung Galaxy Express 2
- Samsung Galaxy Grand
- Samsung Galaxy Note 3
- Samsung Galaxy S3 Mini
- Samsung Galaxy S4 Active
- Samsung Galaxy S4 Mini
- Samsung Galaxy S4 Zoom
أجهزة موتولا
- Motorola Moto G
- Motorola Moto X
أجهزة أيفون
- Apple iPhone 5
- Apple iPhone 6
- Apple iPhone 6S
- Apple iPhone 6S Plus
- Apple iPhone SE
أجهزة هواوي
- Huawei Ascend P6 S
- Huawei Ascend G525
- Huawei C199
- Huawei GX1s
- Huawei Y625
أجهزة لينوفو
- Lenovo 46600
- Lenovo A858T
- Lenovo P70
- Lenovo S890
- Lenovo A820
أجهزة سوني
- Sony Xperia Z1
- Sony Xperia E3
- Sony Xperia M
أجهزة إل جي
- LG Optimus 4X HD
- LG Optimus G
- LG Optimus G Pro
- LG Optimus L7
أجهزة أخرى
- Faea F1
- THL W8
- Archos 53 Platinum
- Wiko Cink Five
- Wiko Darknight
- ZTE V956
- ZTE UMi X2
- ZTE Grand S Flex
- ZTE Grand Memo
كيف تستمر في استقبال خدمات واتساب
يتسنى لأصحاب الهواتف التي سوف تتوقف عنها خدمات «واتساب»، أن يستمروا في استقبال هذه الخدمات، حيث ينصح محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات، باتباع حلًا وحيدًا للاستمرار في استخدام تطبيق «واتساب»، وذلك بأن يتجه المستخدم إلى «واتساب ويب» بدلًا من التطبيق ذاته على الموبايل، ويفتح التطبيق عن طريق الويب، حيث يتسنى له فتح «واتساب»، في حال توقفه على موبايله، مؤكدًا أنه ليس هناك طريقة أخرى لاستخدام الأبلكيشن نفسه إلا هذه الطريقة، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:
- تحميل أحدث نسخة من التطبيق whatsapp.
- الضغط على زر الخيارات الموجود على الهاتف.
- ظهور خيار جديد يحمل اسم web whatsapp يتم الضغط عليه.
- فتح كاميرة الهاتف وتوجييها إلى جهاز الكمبيوتر، وتثبيته على الكود، ثم ok got it.
- التأكد من عمل scan للكود الموجود فى شاشة جهاز الكمبيوتر، بظهر علامة “صح” الخضراء.
- ربط نسخة الهاتف من واتس أب مع نسخة الويب وسيظهر لك قائمة أصدقائك.