”بدون تقطيع وتشفير” كيفية مشاهدة مباراة المغرب ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 12:33 مساءً - يستضيف ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي المغرب والسنغال، في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، في لقاء مرتقب يخطف أنظار القارة السمراء بأكملها.

ويدخل أسود الأطلس المباراة بقيادة وليد الركراكي بطموح معانقة اللقب الإفريقي، مستغلين عاملي الأرض والجمهور، ولمحاولة لكتابة تاريخ جديد للكرة المغربية.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب السنغال بقيادة بابي تياو إلى تأكيد مكانته بين كبار إفريقيا، واستعادة الكأس القارية للمرة الثانية في تاريخه، بعد التتويج الأول عام 2021، معتمدًا على خبرة نجومه وقدرتهم على حسم المباريات الكبرى.

وبلغ المنتخب المغربي المباراة النهائية بعد عبور منتخب نيجيريا في نصف النهائي بركلات الترجيح (4-2)، عقب تعادل سلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، في مواجهة اتسمت بالحذر والندية.

في المقابل، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى النهائي عقب فوزه على منتخب مصر بهدف دون رد في نصف النهائي، ليضرب موعدًا ناريًا مع أصحاب الأرض في نهائي لا يقبل القسمة على اثنين.

موعد مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

تُقام مباراة المغرب ضد السنغال مساء الأحد 18 يناير 2026 على ملعب الأمير مولاي عبد الله، وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، والتاسعة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسنغال

تنقل شبكة beIN Sports المباراة بشكل حصري في المنطقة العربية، حيث تُذاع المواجهة عبر قناة beIN Sports MAX 1 بتعليق جواد بدة، إلى جانب قناة beIN Sports MAX 2 بصوت عصام الشوالي، مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد اللقاء.

كيفية مشاهدة مباراة المغرب والسنغال مجانا

يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر تطبيق TOD، كما تتيح بعض المنصات الرقمية خدمة المشاهدة خارج المنطقة العربية باستخدام خدمات الـVPN.