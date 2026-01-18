قائمة القنوات كاملة.. القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 12:33 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة السمراء، مساء اليوم الأحد، نحو العاصمة المغربية الرباط، حيث يستضيف المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله المشهد الختامي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في نهائي من العيار الثقيل يجمع بين منتخب المغرب ونظيره السنغالي.

ويصطدم أسود الأطلس بأسود التيرانجا في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، عنوانها الطموح والتاريخ والرغبة في اعتلاء عرش القارة الأفريقية، وسط أجواء جماهيرية منتظرة وحضور فني رفيع المستوى.

يدخل المنتخب المغربي النهائي مدعومًا بزخم جماهيري هائل وعلى أرضه، بحثًا عن لقب أفريقي طال انتظاره منذ عقود، وإنهاء صيام استمر قرابة نصف قرن.

في المقابل، يسعى منتخب السنغال، بقيادة كوكبة من نجومه المحترفين وعلى رأسهم ساديو ماني وإدريسا جاي، إلى التتويج باللقب القاري الثاني في تاريخه، مستندًا إلى خبراته الكبيرة في المباريات النهائية وقوة شخصيته في المواجهات الحاسمة.

موعد مباراة المغرب ضد السنغال

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية اليوم الأحد، الموافق 18 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسنغال

سيتم بث المواجهة المرتقبة حصريًا عبر قناة beIN Sports MAX1، مع إتاحة البث الأرضي عبر القناة المغربية الرياضية، لتصل أحداث النهائي إلى أكبر شريحة ممكنة من الجماهير داخل المغرب وخارجه.