بكام لتر 95 الآن؟.. أسعار البنزين اليوم السبت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 12:29 مساءً - حافظت أسعار المواد البترولية في السوق المحلية على استقرارها مع بداية تعاملات اليوم السبت 11 أبريل 2026، وذلك بالتزامن مع استمرار العمل داخل محطات الوقود وفق التسعيرة الرسمية المعتمدة من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود بجميع المحافظات، جاءت على النحو التالي:

وصل سعر لتر بنزين 95 عند 24 جنيهًا.

كما سجل سعر لتر بنزين 92 حوالي 22.25 جنيهًا.

أما عن سعر لتر بنزين 80 فهو سجل 20.75 جنيهًا.

بينما وصل سعر لتر السولار لحوالي 20.50 جنيهًا.

أسعار المنتجات البترولية اليوم

تشهد أسعار المنتجات البترولية الأخرى اهتمامًا واسعًا من المواطنين، وجاءت أسعارها كالتالي: