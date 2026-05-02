وزير الكهرباء يبحث مع إنكوم آليات توفير الطاقة لإقامة مشروع مركز عالمي للبيانات

دبي - احمد فتحي في السبت 2 مايو 2026 12:13 صباحاً - التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، هشام شتا رئيس مجلس إدارة مجموعة “إنكوم” الرائدة فى مجال صناعة مراكز البيانات وتكنولوجيا المعلومات، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث آليات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة مشروع مركز عالمى للبيانات، وسبل التعاون في دعم وتطوير هذه الصناعة، وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات العالمية والمحلية في صناعة مراكز البيانات، في ظل امتلاك مصر مقومات تنافسية في هذا المجال من أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر بنية تحتية متقدمة لشبكات الألياف الضوئية، والربط الإقليمي والدولي عالي الكفاءة.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع خطة عمل المجموعة ومشروعاتها التكنولوجية، ومشروع مركز البيانات التى تعمل عليه الشركة، والخطة المستقبلية للتوسع في مراكز البيانات، وتأثير المشروع على خطة التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص، وانعكاس ذلك على تحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، فى إطار خطة التحول الرقمي، وحوكمة المنظومة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وتناول اللقاء مناقشة توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروع والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، ودور الشبكة القومية للكهرباء فى توفير تغذية كهربائية آمنة ومستقرة ومستدامة، وشمل اللقاء مناقشة عدد من الآليات والنظم والبدائل لدعم صناعة مراكز البيانات وإقامة المشروع، وتمت مناقشة الاطر التنظيمية والقانونية والفنية وغيرها فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية صناعة مراكز البيانات والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى اطار خطة الدولة لتوطين صناعة التكنولوجيا، مضيفا أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات كركيزة أساسية لخطة التنمية المستدامة، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة ودور بطاريات تخزين الطاقة فى تحقيق الاستقرار للشبكة.

وأوضح أن القطاع الخاص يقود مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مضيفا، أن التحديث والتطوير عملية مستمرة ومحدد رئيسي لخطة العمل وتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مضيفا أن مراكز البيانات مهمة للتحول الرقمي، وتتيح استضافة وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية بكفاءة عالية، وأن تطوير هذه الصناعة يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي الحكومي والخاص.

وأضاف أن نجاح صناعة مراكز البيانات يرتكز بالأساس على توافر بنية تحتية متطورة، مدعومة بقدرات كهربائية مستقرة ومستدامة، الأمر الذى تتميز به مصر فى محيطها الإقليمي.

