بأعلام مصر وفلسطين.. رابطة مشجعى النادى الأهلى فى غزة يدعمون المارد الأحمر (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 10:23 مساءً - حرصت رابطة مشجعي النادي في قطاع غزة على توجيه رسالة دعم قوية للفريق، خلال المواجهة المرتقبة في قمة الدوري المصري، وذلك من خلال تجمع جماهيرى رفع خلاله المشجعون أعلام مصر وفلسطين تعبيرا عن التضامن والانتماء

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تواجد عدد من مشجعى الأهلى فى غزة وهم يهتفون للفريق ويرفعون شعارات مؤازرة "الشياطين الحمر"، فى مشهد يعكس عمق العلاقة بين النادى وجماهيره خارج حدود مصر.

وأكدت رابطة المشجعين أن دعمها للأهلي يأتى رغم الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، مشيرة إلى أن كرة القدم تظل وسيلة للتعبير عن الأمل والوحدة، خاصة في ظل ارتباط الجماهير الفلسطينية تاريخيا بالنادى الأهلي.

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

