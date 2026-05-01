بث مباشر الآن الأهلي ضد الزمالك في الدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 09:29 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة نحو ملعب استاد القاهرة الدولي، لمتابعة واحدة من أقوى مباريات الموسم، حيث يلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

تحمل هذه القمة أهمية كبيرة في صراع اللقب، خاصة مع اقتراب المسابقة من مراحلها الحاسمة، حيث يسعى الزمالك إلى تحقيق فوز ثمين يقربه أكثر من التتويج، في ظل تصدره جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يجعل المباراة فرصة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للفريق الأحمر.

ويدخل الزمالك اللقاء بثقة كبيرة بعد نتائجه الإيجابية هذا الموسم، حيث يكفيه حصد 6 نقاط فقط من مبارياته المتبقية لحسم اللقب رسميًا، وهو ما يمنحه دافعًا إضافيًا لتحقيق الانتصار في القمة. في المقابل، يخوض الأهلي المواجهة تحت ضغط كبير، خاصة بعد خسارته الأخيرة أمام بيراميدز، والتي أبعدته نسبيًا عن سباق الصدارة، ليصبح مطالبًا بالفوز من أجل الحفاظ على آماله في المنافسة حتى النهاية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

يمكن متابعة اللقاء عبر شبكة ON Sport، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، حيث تُذاع المباراة على قناتي ON Sport وON Sport Plus، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في أجواء جماهيرية منتظرة، تعكس قيمة هذه المواجهة التاريخية.

وتبقى مباريات القمة بين الأهلي والزمالك دائمًا خارج التوقعات، حيث لا تعترف بفوارق الترتيب أو الحالة الفنية، وهو ما يزيد من إثارة اللقاء، ويجعله مفتوحًا على جميع السيناريوهات، سواء في صراع التتويج أو ترتيب المراكز في جدول الدوري.